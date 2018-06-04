Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Ziyarette, bu gözlem ve bilgilerini Kılıçdaroğlu ile paylaştığını aktaran Akşener, Kılıçdaroğlu'na, 24 Haziran'dan önce komisyon kurup bir araya gelerek, parlamenter sistemin nasıl olacağı konusunun yol haritasının milletle paylaşılması önerisinde bulunduğunu dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı" olarak, demokratik parlamenter sistemi nasıl inşa edecekleri, parlamentoyu nasıl güçlendirecekleri, Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl kaldıracakları, yargının bağımsızlığı konularında ortak bir çalışma yapacaklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun da bunu kabul ettiğini belirten Akşener, bu konuda Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile de görüştüğünü söyledi.

- "Çalışmalar rahat bir atmosferde gidiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener'e teşekkür ederek, "Seçim çalışmaları son derece rahat bir atmosferde gidiyor. Bütün engellemelere, iktidarın, hükümetin bütün baskılarına karşın, devletin bütün imkanlarını kullanmalarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve TBMM'yi daha güçlü kılan bir anlayışla yola çıktık. O yolda yürüyoruz." dedi.

Vatandaşın, demokratik parlamenter sisteme geçişin takvimini beklediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanın böyle bir önerisi oldu. Bizim açımızdan keyifli bir öneri bu. Bu önerinin gereğini yerine getireceğiz. Demokratik parlamenter sistemi nasıl inşa edeceğimiz, parlamentoyu nasıl güçlendireceğimiz, Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl kaldıracağımız, yargının bağımsızlığı, güçlendirilmiş parlamento, milletvekillerinin parlamentoda özgür iradeyle oy kullanmalarının sağlanması ve bütün hukuk sisteminin darbe hukukundan arındırılması konularında ekipler ortak bir çalışma yapacaklar."

Açıklamanın ardından Akşener, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

