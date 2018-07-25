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Akşener: Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

OLOĞANÜSTÜ Kurultay kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" dedi.

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- OLOĞANÜSTÜ Kurultay kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" dedi.
Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama alınan olağanüstü kurultayda aday olmama konusundaki kararının kesin olduğunu belirtti. Akşener açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim. Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır. Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

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