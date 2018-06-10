"Akşener, Maarif Vakfı'nı da kapatmayı düşünür"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansını (TİKA) kapatacağına dair vaatte bulunmasına ilişkin, "TİKA, yaptığı işlerle itibariyle o ülkelerde sempati uyandırıyor. Bu kimin menfaatine dokunuyor, kimin çalışmasına engel oluyor? Bu hanımefendi büyük ihtimalle Maarif Vakfını da kapatmayı düşünür. Çünkü Maarif Vakfı çok önemli işler yapıyor. Şu anda FETÖ'nün okulların geri alıyor. Onu çok açık söyleyemeyince TİKA üzerinden bir yerlere mesaj veriyor." dedi.

Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada eskiden atıl durumdaki TİKA'nın Türkiye'nin dünyadaki algısına olumlu anlamda önemli katkılar yaptığını, bulunduğu ülkelerde adeta ikinci bir elçilik görevi yürüttüğünü belirtti.

TİKA'nın olduğu coğrafyalarda Türk kültür ve tarihini yansıttığına işaret eden Dağ, Türkiye'yi yönetmeye aday bir kişinin, kurumu kapatacağı vaadinde bulunmasının çok kötü niyetli bir durum olduğunu bildirdi.