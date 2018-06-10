"Akşener, Maarif Vakfı'nı da kapatmayı düşünür"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansını (TİKA) kapatacağına dair vaatte bulunmasına ilişkin, "TİKA, yaptığı işlerle itibariyle o ülkelerde sempati uyandırıyor. Bu kimin menfaatine dokunuyor, kimin çalışmasına engel oluyor? Bu hanımefendi büyük ihtimalle Maarif Vakfını da kapatmayı düşünür. Çünkü Maarif Vakfı çok önemli işler yapıyor. Şu anda FETÖ'nün okulların geri alıyor. Onu çok açık söyleyemeyince TİKA üzerinden bir yerlere mesaj veriyor." dedi.
Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada eskiden atıl durumdaki TİKA'nın Türkiye'nin dünyadaki algısına olumlu anlamda önemli katkılar yaptığını, bulunduğu ülkelerde adeta ikinci bir elçilik görevi yürüttüğünü belirtti.
TİKA'nın olduğu coğrafyalarda Türk kültür ve tarihini yansıttığına işaret eden Dağ, Türkiye'yi yönetmeye aday bir kişinin, kurumu kapatacağı vaadinde bulunmasının çok kötü niyetli bir durum olduğunu bildirdi.
Dağ, şöyle devam etti:
"Bunun bir arka planı olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu normal bir şey değil. TİKA, yaptığı işlerle itibariyle o ülkelerde sempati uyandırıyor. Bu kimin menfaatine dokunuyor, kimin çalışmasına engel oluyor? Bu hanımefendi büyük ihtimalle Maarif Vakfını da kapatmayı düşünür. Biliyorsunuz Maarif Vakfı da çünkü çok önemli işler yapıyor, FETÖ'nün okullarını geri alıyor. Onu çok açık söyleyemeyince TİKA üzerinden bir yerlere mesaj veriyor. Dolasıyla burada bu işin bir operasyon boyutu var. Bu operasyonu boyutunda FETÖ'nün buradaki yansıması olarak gözüküyor. Kendi tabanını çok önemsediğini zannetmiyorum. Tamamen onu oraya getiren irade neyse onların iradesi noktasında hareket ettiğinden şüphem yok."
- "Yakında Kandil'e Türk bayrağının asıldığını görebiliriz"
"Kandil'e operasyon" konusuna da değinen Dağ, Kandil'in coğrafya ve uzaklık bakımından Afrin, Cerablus ve El-bab'tan farklı olduğunu vurguladı.
Dağ, "Biz bunu ilk defa yaşamıyoruz. Afrin'de de bunu yaşadık. Önce 'Afrin'e girmeyin, sonra 'şehir merkezine girmeyin' gibi söylemleri muhalefetten duymuştuk. Şimdi de benzer ifadeleri görüyoruz. Bu operasyonları destekleyecek bir muhalefet olduğu zaman milletimiz onlar konusunda olumlu düşünmeye başlar. Yerli ve milli dediğimiz nokta burası. Bunu seçim yatırımı gibi görmek çok büyük talihsizlik." ifadesini kullandı.
Terör örgütü ile vatandaşı ayırdıklarına işaret eden Dağ, "Yakın bir zamanda Kandil'de Türk bayrağının asıldığını görebiliriz. TSK'nın orada var olduğunu göreceğiz. Bununla birlikte bölgede yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımıza dönük Kandil'in baskısı üzerinden tamamen kalkmış olacak." diye konuştu.
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