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Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 21:02 | Son Güncelleme

AKŞENER: 7 GÖMLEK SÜLALEMDE BİR FETÖCÜ ÇIKSIN POLİTİKAYI BIRAKIRIM İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Kocaeli İl Başkanlığı açılışının ardından daha sonra doğup büyüdüğü İzmit Gündüğdu Mahallesi'ne gitti.

Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

AKŞENER: 7 GÖMLEK SÜLALEMDE BİR FETÖCÜ ÇIKSIN POLİTİKAYI BIRAKIRIM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Kocaeli İl Başkanlığı açılışının ardından daha sonra doğup büyüdüğü İzmit Gündüğdu Mahallesi'ne gitti. Burada bulunan kahvehanede çay içip vatandaşlarla sohbet etti. Hatice Yaman adlı bir vatandaş Akşener'e başörtü hediye etti. Akşener de başörtüyü başına bağladı. Ardından Akşener, partisinin Derince ve Körfez ilçe başkanlıklarının açılışına katıldı.
Partililere seslenen Akşener kendisine FETÖ'cü dendiğini söyleyerek, "2,5 senedir bana FETÖ'cü dediler. Ben de onlara dedim ki, yahu kardeşim bakın yanınıza göreceksiniz. Sonra sağına bak, soluna bak sonra aynaya bak FETÖ'cüyü haini orada göreceksin. Bugün köyüme gittim. Bu kardeşiniz, ablanız söylüyor. Diyorum ki, bütün sülalemde 7 gömlek sülalemde bir tane FETÖ'cü çıksın politikayı bırakıyorum. Bunu kim söyleyebilir? Bunu AK Parti Genel Başkanı söyleyebilir mi? Söyleyemez. Hadi şimdi FETÖ bu arkadaşları aldattı. Bu kadar safsanız bu ülkeyi nasıl yönetmeye kalkıyorsunuz. 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Milletim eğer bu konuda arkamızdaysa o imzaları misli misli toplayacağız. Onun için size güveniyoruz. Yani gurupta kursak 20 milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım. Hadi bakalım yüreği yeten milletin arasına, cesareti olan milletin arasına" dedi.

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Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

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