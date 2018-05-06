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Akşener: Öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsın

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2018 15:11 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan, gittiğin yol, yol değil.

Akşener: Öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsın

İbrahim MAŞE- Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan, gittiğin yol, yol değil. Meydanlar doldu; arkadaşın sinirleri bozuldu, asabiyeti tavan yaptı. Kavga ettirmeye çalıştı. Ben öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsın" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'e gelerek, Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında kurulan alanda partililere hitap etti. Arslanköylü bir kadının verdiği sandıkla platforma çıkıp, konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Akşener, ''Görüyorum ki analarınızı da almış, gelmişsiniz. Dün çiftçiye 'Ananı da al, git' diyenler, bugün AK Parti'ye oy vermeyenleri münafık ilan ettiler. Yazıktır, sen nasıl imam hatip mezunusun? Münafık nedir biliyor musun? Biz senin bu konuları bildiğini düşünüp, saygı duyardık. Ne demek bu millete, AK Parti'ye oy vermeyenlere münafık demek? Sen kimsin? Ama belliydi. 'Peygamber efendimiz kibirlendi, biz kibirlenmedik' dediler. Bu arkadaş çıkıp, 'Haşa, estağfurullah' demedi. Sonra biri çıkıp, 'Allah’ın bütün sıfatlarını üzerinde taşıyor' dedi. Çıkıp, 'Estağfurullah' demedi. Demek ki hoşuna gidiyor. Mağrur olma Erdoğan; senden büyük Allah var, millet var. İhtilaf mevsimini açan, diğerlerinin sandığa gitmesini engellemek için her haltı yiyen sensin. Buna yönelik önlem geliştirenler, vatan haini. Hadi oradan'' diye konuştu.
'MEYDANLAR DOLDU, ASABİYETİ TAVAN YAPTI'
Yola çıktıklarını ve zulmedenlerin, zalimlerin uykusunun kaçtığını kaydeden Akşener, şunları söyledi:
''Sabah- akşam bizden korkarlarmış meğer. Partimizi seçime sokmama iradesinde gördük bunu. Sayın Erdoğan, gittiğin yol, yol değil. Herkesi vasat eğitime mecbur bıraktın. Ne yapalım sen okumamışsın; ama çocuklarımız okusun. Meydanlar doldu, arkadaşın sinirleri bozuldu, asabiyeti tavan yaptı. Kavga ettirmeye çalıştı. Ben öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsın. Ama insanlar yorgun, bıkkın. Bıktık, usandık. Kardeşim biraz çeneni kapat, evine git dinlen. Gerim gerim gerdin insanları. Senden bıktık, usandık. Hangi tahriki yaparsan yap, biz sana uymayacağız. Bir demokratik yarış olması gerekirken, adayın birine oy vermeyenlerin 'münafık' edildiği bir dönemdeyiz. Sen kimsin? Bir Allah’ın kulusun. Artık yoruldun ve bu ülkeye bir yüksün. Dış politikada, eğitim politikalarında, gençler üzerinde bir yüksün. Ekonomiyi bilmiyorsun."
'KIBRIS'IN VERİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'
Partililerin 'Devletin başına Meral gelecek' sloganına karşılık veren Meral Akşener, şöyle konuştu:
''Siz böyle söyleyince birileri üzülüyor. Ben de yıllarca bağırdım, meğerse talebi yokmuş abinin. 'Cumhurbaşkanı Meral' diye bağırınca kızıyor, Sayın Erdoğan. Olan Binali Bey'e oluyor. Onu azarlıyor. Yazıktır, yapmayın böyle. Binali Bey yandı yine. Kıbrıs'ın verilmesine müsaade etmeyeceğiz, veremeyeceksin. 18 adanın akıbetine benzetemezsin. Baktı seçilemiyor, 'cumhur ittifakı' yaptı. Sonra döndü, 'Milletim beni affetsin' dedi. Hep kandırılıyor. Bu arkadaşla el sıkışık yürümenin imkanı yok. 1 günde 5 yalan nasıl söylenir, hayretler içerisindeyim.''
Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingin sonunda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kadınların kendisine hediye ettiği şal ve eşarp ile köylülerin kilim hediyesini alıp, Mersin'den ayrıldı.

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Akşener: Öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsınAkşener: Öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsınAkşener: Öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsınAkşener: Öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsın

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