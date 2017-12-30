Akşener, Sakarya'daki programa rahatsızlığı nedeniyle katılamadı (2)

"HER YOLU DENİYORLAR"

İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ, Erenler ilçesinde bulunan sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti. Daha sonra Adapazarı'nda parti binasının açılışı yapıldı. Koray Aydın burada yaptığı konuşmada, hükümetin yeni çıkarılan KHK ile korkuyu kurumsallaştırmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Herkes izliyor korku içerisinde. Bir kısmı da titreyerek izliyor. İYİ Parti'de toplanan insanlar karanlıkları ortadan kaldırmaya, zalime 'Dur' diyecek cesareti göstererek bir araya gelen insanlar topluluğudur. Kendi art niyetlerini hayata geçirebilmek için her yolu deniyorlar, pervasızlar, devletin sopasını da eline aldıkları için bu işi başarabileceklerini zannediyorlar ama göreceksiniz bu büyük millet ne zaman dara düştü, kendisine bir çıkış yolunu her zaman buldu. Bu ülkede hiçbir şey iyi değil; açın gece televizyonları basın bir kanala tek adam konuşuyor, geçin öbür kanala tek adam konuşuyor. Yeter artık, yeter. Önüne bakıyor Fethullahçı görüyor, arkasına bakıyor Fethullahçı görüyor. Hiç ar damarları çatlamayan bu insanlar kendilerinden başka herkesi de Fethullahçı diye suçluyorlar. Bunların bu millete ödettikleri ağır bedelleri unutmayacağız. 15 Temmuz'da toprağa verdiğimiz 249 şehidimiz, 2 binden fazla gazimizin ağır bedeli bunların üzerindedir. Nedir bu Kanun Hükmünde Kararname? Diyorlar ki 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki terör eylemlerini kapsayacak şekilde suç işleyenlere bir zırh getiriyorlar. Bunlar yargılanamaz diyorlar, yarın burada toplansak şurada da 3-5 tane zibidi çıksa, buraya karşı bir harekette bulunsa işleyecekleri suçun bedeli olmayacak. Korkuyu kurumsallaştırmaya çalışıyorlar."