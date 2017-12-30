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Akşener, Sakarya'daki programa rahatsızlığı nedeniyle katılamadı (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 17:15 | Son Güncelleme 11 saat önce

"HER YOLU DENİYORLAR"

İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ, Erenler ilçesinde bulunan sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti. Daha sonra Adapazarı'nda parti binasının açılışı yapıldı. Koray Aydın burada yaptığı konuşmada, hükümetin yeni çıkarılan KHK ile korkuyu kurumsallaştırmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Herkes izliyor korku içerisinde. Bir kısmı da titreyerek izliyor. İYİ Parti'de toplanan insanlar karanlıkları ortadan kaldırmaya, zalime 'Dur' diyecek cesareti göstererek bir araya gelen insanlar topluluğudur. Kendi art niyetlerini hayata geçirebilmek için her yolu deniyorlar, pervasızlar, devletin sopasını da eline aldıkları için bu işi başarabileceklerini zannediyorlar ama göreceksiniz bu büyük millet ne zaman dara düştü, kendisine bir çıkış yolunu her zaman buldu. Bu ülkede hiçbir şey iyi değil; açın gece televizyonları basın bir kanala tek adam konuşuyor, geçin öbür kanala tek adam konuşuyor. Yeter artık, yeter. Önüne bakıyor Fethullahçı görüyor, arkasına bakıyor Fethullahçı görüyor. Hiç ar damarları çatlamayan bu insanlar kendilerinden başka herkesi de Fethullahçı diye suçluyorlar. Bunların bu millete ödettikleri ağır bedelleri unutmayacağız. 15 Temmuz'da toprağa verdiğimiz 249 şehidimiz, 2 binden fazla gazimizin ağır bedeli bunların üzerindedir. Nedir bu Kanun Hükmünde Kararname? Diyorlar ki 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki terör eylemlerini kapsayacak şekilde suç işleyenlere bir zırh getiriyorlar. Bunlar yargılanamaz diyorlar, yarın burada toplansak şurada da 3-5 tane zibidi çıksa, buraya karşı bir harekette bulunsa işleyecekleri suçun bedeli olmayacak. Korkuyu kurumsallaştırmaya çalışıyorlar."

AĞLAYARAK, EŞİNİN TUTUKLANMASINI ANLATTI

Koray Aydın ve Ümit Özdağ, İYİ Parti binasının açılışının ardından Çark Caddesi'nde partililerle birlikte bir çay ocağında oturdukları sırada yanlarına gelen bir kadın, eşinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasını anlattı. Ağlayarak konuşan kadın, "Aldatıldık, kandırıldık diyorlar, üç günlük komutanın kandırılmaya, kandırmaya hakkı yok ama. Benim eşim diyor ki 'Aynı bayrağa aynı sancağa yemin ettiğim adamın komutanın hain olduğunu bilemezdim'. Bizim ne suçumuz günahımız var. Evim yok, 17 aydır barkım yok. Arkadaşımda kalıyorum, temizlik yapıyorum, takı yapıyorum. Hem kocama hem çocuğuma bakıyorum. Yazıklar olsun bu memleketi bu hale düşürenlere, yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Her vatan haini bizim gibi olsa keşke. Gelsinler vatan nasıl sevilirmiş görsünler" dedi. Partililer ağlayan kadını alkışlayarak destekledi.

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