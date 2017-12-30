Akşener, Sakarya'daki programa rahatsızlığı nedeniyle katılamadı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, il başkanlığının binasının açılışına katılması beklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsızlanması nedeniyle genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ, programa katıldı.
İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı'nın açılışı için Sakarya'ya gelmesi beklenen Genel Başkan Meral Akşener için uzun süreden bu yana çalışma yapılıyordu. Akşener ve beraberindekileri karşılamak için TEM Adapazarı gişelerine araçlarıyla giden partililer, parti otobüsünde Meral Akşener'i göremedi. Akşener'in dün akşam saatlerinde rahatsızlandığı ve İstanbul'da serumla tedavi gördüğü açıklandı. Sakarya programına Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan katıldı. Aydın ve Özdağ, kendilerini karşılayan partililerle selamlaşarak programa devam etti.
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