Akşener: Sakın Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasın (2)

'TÜRKİYE'Yİ SİZ SOYDUNUZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'taki programının ardından, partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılmak için Kırşehir'e geldi. Akşener, parti binasının bulunduğu Türkmenoğlu İş Merkezi'nin önünde kurulan platformda vatandaşlara seslendi.

Türkiye'de büyük yatırımlar olduğunu belirten, "Ama onun faturası nereye gidiyor?" diye soran Akşener, "Gençler psikolojik olarak bitmiş durumda. Gözlerinin feri sönmüş gençlerin. Benden daha yaşlı ifadelerle konuşan gençler, kader, keder, nasip, bakalım, ne olacak, bilmiyoruz diyen gencecik evlatlarımız. Sizin çocuklarınıza gittiğim yerlerde soruyorum. Evladım çıkar bakayım cebinizde ne kadar var? En yükseği 20 lira çıkardı. Türkiye soyuldu, siz soyuldunuz. Türkiye'de büyük yatırımlar oluyor amenna. Ama onun faturası nereye gidiyor?" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİ AÇIK CEZAEVİNE ÇEVİRDİNİZ'

Konuşmasında Ak Partiye'ye yüklenen Meral Akşener, "Kırşehir'de AKP'li vekil en büyük yatırımımız cezaevi diyor. Kardeşim cezaevi yatırım mıdır? Siz zaten şehirleri açık cezaevine çevirdiniz. Birincisi genç işsizliği arttırılan, ikincisi sanayisizleştirilen Türkiye. PETLAS'ın dışında büyük bir sanayi var mı? 16 yılda fabrika yapıldı mı? Hayır. Ama cezaevi yapmışlar, haklarını yemeyin. Tarım ne durumda, ekip biçiyor musunuz? Pancar yetiştirmesi ne durumda, süt ürünleri ne durumda? Şimdi çiftçiyi suçluyorlar. Diyorlar ki; tarımda bizim çiftçimiz ürünü pahalıya mal ediyor. Elbette mal eder. Sen mazotu 5 liraya mal edersen, o ürün pahalıya mal olur" ifadelerini kullandı.