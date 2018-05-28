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Akşener: Seçilirsem o sarayda bir gün bile oturmayacağım (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 00:42 | Son Güncelleme

DİNAR'DA KADINLAR YÖRESEL KIYAFETLİ OYUNCAK BEBEK HEDİYE ETTİ İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Denizli'deki programının ardından Afyonkarahisar’ın Dinar Belediyesi ile partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Akşener: Seçilirsem o sarayda bir gün bile oturmayacağım (3)

DİNAR'DA KADINLAR YÖRESEL KIYAFETLİ OYUNCAK BEBEK HEDİYE ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Denizli'deki programının ardından Afyonkarahisar’ın Dinar Belediyesi ile partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar milletvekili adayı Gültekin Uysal ile diğer milletvekili adayları ve partililerin eşlik ettiği Meral Akşener, Dinar Belediye Başkanı İYİ Partili Saffet Acar ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Kadınların yöreye özgü bebek hediye ettiği Meral Akşener kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İftar programının ardından Meral Akşener yer yer yağmurun da etkili olduğu Atatürk Parkı’nda toplanan kalabalığa hitap etti.
'YAĞMUR ALTINDA GECENİN BU SAATİNDE BERABERİZ'
Millet ittifakından bahseden ve kendisinin milletin imzasıyla aday gösterilen tek kadın olduğunu aktaran Meral Akşener, “Ben milletime dayandım, kadınlara dayandım, gençlere dayandım ve sonuç itibariyle milletim beni rakiplerime karşı mahcup etmedi. Milletimin feraseti, milletimin irfanı, milletimin aklı devreye girdi ve sonuç itibariyle karışınızdayım. Şimdi diyorlar ki ‘Ya seni televizyona çıkarmıyorlar?’ Çıkarmasınlar zorla güzellik olmaz. Yani sarayın ekranları yerine şurada yağmur altında karşılıklı Dinarlı hemşehrilerimle hemhal olmak varken, batsın sarayın ekranları. Ne yapayım ben onu? Sonra da diyorlar ki ‘Bazı garip garip işler yap ki haber olasın.’ Ne gerek var. İşte haberin aslı burada, yağmur altında, gecenin bu saatinde beraberiz ve milletimin meydanları benim, saray sofralarına ne gerek var” dedi.
Meral Akşener konuşmasının ardından yarın miting yapacağı Afyonkarahisar’a hareket etti.

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) -

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Akşener: Seçilirsem o sarayda bir gün bile oturmayacağım (3)Akşener: Seçilirsem o sarayda bir gün bile oturmayacağım (3)Akşener: Seçilirsem o sarayda bir gün bile oturmayacağım (3)Akşener: Seçilirsem o sarayda bir gün bile oturmayacağım (3)

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