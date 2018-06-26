Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin muhalefet partilerinin beklediğinden daha az oy aldığına yönelik ifadelerine katılmadığını belirterek "Yüz yıllık CHP yüzde 22, elli yıllık MHP yüzde 11, AK Parti yüzde 41, HDP yüzde 11 oy aldı. 8 aylık İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. " değerlendirmesinde bulundu. Akşener, partisinin genel merkezinde, yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile yaptığı toplantının ardından, basın mensuplarına açıklama yaptı. Parti kurullarıyla istişare etmeden açıklama yapmak istemediklerini belirten Akşener, bu nedenle seçim sonrası açıklamayı bugüne bıraktıklarını kaydetti. Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu üyelerinden ve milletvekillerinden, seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu değerlendirerek, yol haritası çizmelerini talep ettiğini, buradan çıkacak karara da uyacağını bildirdi. Akşener, "Partimizin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulumuzun kararı, bütün zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu artıran bir kazanım olduğu yönündedir. Genel İdare Kurulumuz, ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir." diye konuştu.

İYİ Parti olarak Türkiye'de huzuru getirmek, gerginliği azaltmak için 8 ay önce yola yola çıktıklarını belirterek, artık Meclis'teki grupları ve milletvekilleriyle daha görünür ve daha etkili bir mücadele vermekte kararlı olduklarını anlatan Akşener, "Şunu kimse unutmasın ki İYİ Parti, Türk siyasetinin uzun zamandır hissettiği merkez parti eksikliğini, hem de girdiği ilk seçimde gidermiştir. Milletimiz bundan böyle, ikili yapıya mahkum kalmak zorunda olmadıklarını görecekler, doğru adresin, kendilerini o tarafa çekiştirmeyen, herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan, birleştiren bir İYİ Parti olduğunu göreceklerdir." değerlendirmesinde bulundu. Partisine destek veren herkese teşekkür eden Akşener, "İYİ Parti ve kadrolarının siyasetin orta noktasında yerini aldığını, giderek artan şekilde de siyasette inisiyatif sahibi olacağını" belirtti. - "Sayın İnce'nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum" Bir gazetecinin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dünkü basın toplantısında, "Diğer adaylar beklediğimden daha az oy aldı." ifadesini nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusu üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Yüz yıllık CHP yüzde 22, elli yıllık MHP yüzde 11, AK Parti, bütün devlet güçleriyle, bütün imkanlarıyla ve kasalarında ciddi paralarla bir seçim kampanyası yaptılar. O da yüzde 41 oy aldı. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olan HDP, yüzde 11 oy aldı. Sonuç itibariyle, emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla, devletten bir kuruş para almadan kurulmuş olan 8 aylık İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. Bu çerçevede baktığımız zaman ben Sayın İnce'nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum." Partisinden daha düşük oy almasının nedeni sorulan Akşener, "Bu sonuç ciddi bir siyasi parti olduğumuzun göstergesidir." yanıtını verdi.

\ - "Tehdit edilmedim" Seçim akşamı tehdit edildiği için açıklama yapmadığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Akşener, siyasi hayatı boyunca böyle bir durumla karşılaşmadığını, kimsenin buna cesaret edemeyeceğini belirtti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parti yöneticileriyle seçim sonuçlarını takip ettiğini aktaran Meral Akşener, "Dolayısıyla ne bir telefon aldım, ne bir ziyaretçi oldu. Zaten öyle bir şeye bu ülkede tevessül edecek, aklından geçirecek kimse yoktur." dedi.

Akşener, Meclis açıldıktan sonra haftalık grup toplantılarında konuşacağını belirterek, "Rahmetli Süleyman Demirel, seçimlerde üçüncü parti gelince 'Biz bir köprünün başını tuttuk. Budan sonra kimse 'Geçenden 100 kuruş, geçmeyenden 150 kuruş alamayacak.' demişti. Biz de bir köprünün başını tuttuk." ifadelerini kullandı. - AA'ya yönelik sosyal medya paylaşımını kabul etmedi Bir gazetecinin, "Seçim gecesi siz Twitter hesabınızda, parti yönecileri ise açıklamalarıyla Anadolu Ajansı'nın abonelerine servis ettiği verilerle manipülasyon yaptığını iddia ettiniz. Ancak Ajans'ın verileri ile YSK'nin verilerinin yüzde 99,9 oranına kadar uyuştuğu ortaya çıktı. Sizin ve parti yöneticilerinizin açıklamalarından sonra ajans ve çalışanlarına yönelik tahkirler ve suçlayıcı söylemler yapıldı. Bu noktada öz eleştiri yapma gereği duyuyor musunuz?" sorusuna Akşener, 24 Temmuz akşamı sosyal medya üzerinden Anadolu Ajansı'na (AA) yönelik bir açıklamasının olmadığını, parti yöneticilerinin de benzer bir çıkış yapmadıklarını iddia etti.