Akşener: Şeker fabrikalarını satamayacaksınız (2)

AKŞENER: CUKKA İTTİFAKI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da partisinin bir otelde düzenlenen il kongresine katıldı. Akşener, İYİ Parti'nin proje partisi olduğunu söyleyenlerin olduğunu; ancak partilerinin milletin projesi olduğunu söyledi. 'Cumhur İttifakı'na da eleştiren Akşener, şöyle konuştu:

''Ayna tutmaya devam ettik. Birden kendilerinin 'Cumhur' dediği, bizim ise ben çıkar demiştim de arkadaşlar cukkayı uygun buldular, bizim de 'cukka ittifakı' dediğimiz bir koalisyonla, saray koalisyonuyla karşı karşıya kaldık. Eğer biz sizi dinlemeseydik, size kulak vermemiş olsaydık, ne cukkalar, ne saray koalisyonları bilinecekti, sarayın memurları bilinecekti.''

'ERDOĞAN, İNÖNÜ'YÜ ROL MODEL ALMIŞ'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsmet İnönü'yü rol model aldığını ileri süren Akşener, ''Sayın Erdoğan, senelerdir İsmet Paşa'ya bağırır. 'Cehape' diye CHP'ye bağırır. Bir türlü anlam verememiştim ben ama gördüm ki esasında, İsmet Paşa rahmetlik, kendisinin rol modeliymiş. Özendiği alan, hani rahmetli Menderes'in resmini gezdirirken özendiği yer, özendiği kişi rahmetli İnönü'ymüş'' dedi. Akşener, İsmet İnönü'nün bir dönem hem partisinin genel başkanı hem de Cumhurbaşkanlığı görevini yaptığını belirtti.

Akşener, Bilal Erdoğan'ın 'Babamdan sonra bu ülkenin hali ne olacak?' açıklaması yaptığını hatırlatarak, burada psikolojik ve patolojik sorun olduğunu söyledi. Akşener, ''Devletler, milletler yaşar. İnsanlar vakti gelir giderler. Kimler gitti ki, bu millet yaşadı. Sayın Bilal Erdoğan, oradan şunu duymayı arzu etmiştir: 'Sen varsın, sen varsın'. Burada vahim iş şu: Bir kişinin geleceğini, bu büyük kadim devletin, kadim milletin geleceğiyle üst üste koymuş olabilmesidir'' ifadelerini kullandı.