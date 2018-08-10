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Akşener: Ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendirdi.

ANKARA (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendirdi. Ekonomiye ilişkin Akşener, "Ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Hepimiz aynı gemideyiz geminin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun. Türkiye Cumhuriyeti, aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin" dedi.

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