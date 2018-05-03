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Akşener, Uysal'ı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Uysal: - "Yaptığımız istişarelerin sonunda, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını destekleme kararı almış bulunuyoruz" - Akşener: - (Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığında FETÖ uyarısı) Sayın Bahçeli'ye, bilmediği, anlamadığı işlerde konuşmamasını bir öneri olarak iletiyorum"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptıkları istişarelerin sonunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Akşener, DP Genel Merkezi'nde Uysal'ı ziyaret etti. Her iki partiden heyetlerin de katıldığı basına kapalı görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Akşener ve Uysal ortak basın açıklaması yaptı.

DP olarak, 24 Haziran seçimlerini, hakimiyetin yeniden millette tecelli edeceği bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirten Uysal, demokratik değerler ve adalete olan inançları, millete karşı sorumlulukları, Cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlılıkları gereği, 24 Haziran'ın topyekun bir demokratik dönüşümün başlangıcı olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Akşener'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Uysal, "DP olarak, yetkili kurullarımızla, partili arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerin sonunda, demokrasiye inanmış partililerimizin taleplerini nazara alarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını destekleme kararı almış bulunuyoruz. Ayrıca, dün gerçekleştirdiğimiz Genel İdare Kurulu toplantımızda genel seçimlere İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi ile ittifak halinde İYİ Parti ile girme kararı vermiş bulunuyoruz." dedi.

Uysal, Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığının hayırlı olmasını diledi.

- "Korkutma amacı taşıyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de DP'nin, siyasi hayatında çok büyük emeği ve etkisinin olduğunu dile getirerek, partisinin demokrasinin, adaletin, hukukun üstünlüğünün, bireysel özgürlüklerin, milletin tarafında olduğunu, milleti bölen zihniyetin kaşısında durduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı adaylığı için toplanacak 100 bin imzaya ilişkin "FETÖ" uyarısı yapmasına değinen Akşener, CHP'den partilerine katılan milletvekillerinin grup olarak şahsını cumhurbaşkanı adayı göstermeleri imkanı varken, millete verdiği söz gereği 100 bin imzayla aday olmayı tercih ettiğine işaret etti.

Akşener, bu açıklamanın, imza vermeye karar veren insanları korkutma amacı taşıdığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizi korkutmaya çalışan, arkadan dolanan, mertlikten, erkeklikten, adamlıktan uzak bu tür söylemlere pabuç bırakmayacağımı bizatihi Sayın Erdoğan çok yakından bilir. Eylemsiz doçent diye tabir ettiğim Sayın Bahçeli'ye, dizilerini seyretmesini, bedavadan milletvekili seçtirmesini, Sayın Erdoğan'ın çalışıp kendisinin yan gelip yatmaya devam etmesini öneriyorum. Bilmediği, anlamadığı işlerde konuşmamasını kendisine bir öneri olarak iletiyorum. Eylemsiz doçent yancılık yapmaya devam etsin."

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