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Akşener'den "aday olmayacağım" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2018 21:47 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirdi.

Akşener, Twitter hesabından, partisinin Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştayı'nda "olağanüstü kurultay kararı" alınmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Meral Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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