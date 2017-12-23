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Akşener'den bomba iddia! Tarih verdi

POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 17:02 | Son Güncelleme 8 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonominin kötü gittiğini, gençlerin iş bulamadığı Türkiye’nin mutlaka değişmesi gerektiğini anlatırken,"Böyle bir Türkiye sürdürülemez" dedi. İYİ Parti’nin baraj sorunu olmadığını ve ilk seçimde iktidarı alacaklarını ifade eden Akşener, "Korku dağları sardı" diye konuştu. Akşener ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 2019’dan önce yapılacağını öne sürerken bunun için 15 Temmuz 2018 tarihini öngördüğünü söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ile birlikte il teşkilatı açılışı için uçakla Sivas’a geldi. Kent girişinde partililer tarafından karşılanan Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu.Akşener daha sonra tarihi Sivas Kongresi’nin yapıldığı Kongre Müzesi’ni ziyaret etti. Akşener burada, Atatürk’ün talimatıyla Milli Mücadele döneminde kurulan İrade-i Milliye Gazetesi’nin basıldığı matbaa önünde poz verdi. Çıkışta tarihi binanın merdivenlerinde kısa bir açıklama yapan Akşener, şöyle konuştu:

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2019’A KALMAZ"

İl teşkilatı önündeki açılış konuşmasının ardından teşkilat binasını ziyaret eden Meral Akşener, burada basın toplantısı düzenledi. Seçimlere yönelik bir soru üzerine Akşener şöyle konuştu:

"Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019’a kalmayacağını düşünüyorum. Erdoğan’ı iyi tanıyan bir siyasetçi olarak 15 temmuz 2018’de genel seçimlerle partili Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağını düşünüyorum. Bu bir bilgi değil, öngörü yani bir okuma. Bakalım siyasi öngörülerim doğru çıkacak mı? Cumhurbaşkanlığı konusunda da çok iddialıyız. Görünen o ki bugüne kadar sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçti. Yani buna siyasi literatürde seçilmiş rakip denir. Seçilmiş rakip sistemini ortadan kaldıran İYİ Parti. Çünkü diğer muhalefet partilerinin Sayın Erdoğan tarafından tanzim edildiği süreç var."

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimi İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
İYİ PARTİ , bütün Siyasi görüşlerden, Ekonomi platformlarından oy alacak... Sürdürülebilir Milli politikalar İYİ PARTİ ile hayata geçecek. MİLLİ BİRLİK ve BERABERLİK ZAMANIDIR. TEK YUMRUK OLMA ZAMANIDIR. İYİ DÜŞÜNÜYORUZ, İYİ OLACAK..!
Mümkündür. oy oranları hergün düşüyor. En az zararla kurtarmaya bakacaklardır. Ama oda yetmeyecek. ÇÜNKİ TÜRKİYEM İYİ OLACAK İNŞALLAH.
helal olsun bu kadina. hirsiz degil yetim hakkida yenemis digerleri gibi.
şuanda türkiyenin tek umudu meral akşener
Emre uslu nun adayı helal be kadın dediğin böyle olur.:)
@yilmazkeskin61 olum beraber yürümediniz mi o yollarda?
Ha Ha Ha hiç bu kadar güleceğim yoktu.Türkiye Trafiğe çıkan sıfır araç sayısında bu yıl DÜNYA 6.sı OLDU.Ekonomi kötüymüş daha neler.Halk zenginlik içinde lüks peşinde yaşıyor sen hala yoksulluktan bahsediyon.İftirayla siyaset ancak seçime kadar gider seçimde patlar.Millet AK PARTİ döneminde kendine devletin verdiği değeri gördü.Bunu bırakırmı zannediyorsunuz.AÇ TAVUK KENDİNİ BUĞDAY AMBARINDA GÖRÜRMÜŞ...
YAHU BU BAYAN ADAMI GÜLMEKTEN DELİRTECEK NRDE İSE. YAHU DAHA DÜN ABD YERLERDE YUVARLANDI BM DEKİ OYLAMADA.ÖYLE TÜRKİYEDE HEMEN SİYASETÇİ OLUNMAZ BAK RAHMETLİ ERBAKAN HOCA 45 YIL ÇALIŞTIKTAN SONRA BİR YERLERE GELDİ TÜRKİYEDE.ÖYLE PİYONGO BİLETİNDEN ÇIKAR GİBİ ORTAYA ÇIKANLAR YILBAŞINDAN SONRA NE YAPTIKLARINI GÖRÜRLER ANINDA.YANİ BELKİ SİZEDE ÇIKABİLİR DEYİMİ GİBİ BELKİ KAZANABİLİRİNİZ. ŞİMDİ SIKINTI TÜRKİYE İÇİN SAYIN RDOĞAN GİTTİMİ YERİNİ DOLDURACAK BİR LİDER GÖRÜNMÜYOR ORTADA DAHA HALA.SİZE TAVSİYEM KENDİNİZİ BUŞUNA YORMAYIN TÜRKİYEDE.ŞU AN.İMZA OZAYDİN65
türkiye IYI olacak inşallah
DÜNYANIN EN ÇOK BÜYÜYEN EKONOMİSİ OLUCAKSIN BİR İP ÇIKACAK SENİ KÖTÜLEYECEK TABİKİ HER ŞEY KAPASİTE MESELESİ
ablam sen anlatıyon güzelde belki barajı geçersin ama iktidarı falan hayal gerçekleşmesi belki 10 yıl belki daha fazla iyi olmak değil kime neye iyi sin o önemli
15 temmuz 2016 da yapamaadiginiz darbeyi o tarihte secim olacak demek huarana ugrayacaginiz tarihe vermis olursunuz.
Kendi Gürcü eşi arap bir oğlu abd bir oğlu İtalyan vatandaşı bir damadı rüşvetle is yapar bir damadı silah Tüccarı servetleri 100 milyar dolarlar ile ölçülen sözde müslüman ama özünde Siyonist uşağı Türklüğün düşmanına karşı artık Türk milletinin ayağa kalkma zamana geldi.seccadeli şeytana karşı onun hilelerine karşı harekete geçiyoruz.koltuktan indiği anda kaçacak bu adam katara sığınacak.ama avanesi maymun kici gibi ortada kalacak.ama merak etmeyin Araplar korkak millettir anında da adamı satarlar biz hırsızın elleri kelepçeli halini göreceğiz o günler yakın sabredin
Geçen ay Binali'ye gidip, barajın yüzde 5'e indirilmesi teklifini veren kimdi? Amerika neocon güdümlü siyasal organizasyonun Türkiye'de geleceği olamaz.
tam bir dünya lideri gibi pırıl pırıl yiğit ve devrimci bir lider.hiç denenmemiş sıfır kilometre meral akşener gelicek herşey iyi olucak.hem arkasında koskoca dünyanın bir numaralı ülkesi var.
bir 15 temmuzda başbakan olacaktı.bir 15 temmuzda c.başkanı olacak.hala 15temmuzda neden başbakan olacağını açıklamadı.yoksa birilerinin güdümünde olduğundanmı?
seçim barajını korkudan indiremiyorlar ama ; keşke indirseydik de dışarıda kalmasaydık diyecekler...
Kahpe hiç sormuyorsun bazı Soysuzlar için zarrafim için bakan millet vekilleri için niye sormuyorsun kahipe bu kurucularından kaç bin kişi var is adamı partide He bir imam hatipli olarak oyu ona vermeyeceğim bu sefer gönlüm meralle bunu soylim ama hayatımda ilk defa Kılıçdaroğlu'na namus sözüm var bir sefer oyum o partiye oy parti halkına sahip çıktı başımızda ki feto ortakları PYD YPG İŞİT ortakları orta DOGUYU esadi devirmek için benim silhimla müslüman kanını ısirdi bize busaltanat zarrafim Bakanlar altin ticareti ucak dolusu millet parasini yabancu ulkelere kacirkan açlık flk
Neo-Sömürgeci planlara teslim olan politikalar var.Kitleri sat diyorlar ,satılıyor.Tarımı öldür diyorlar öldürülüüüyor Lozan ı değiştir diyorlar,Lozan tartışmaya açılıyor.Esad ı sevmiyoruz deniyor,bizde sevmiyoruz diyorlar.Türk Bilim adamlarının hazırladığı,Milli ekonomiye ihtiyaç var. F imamlarının şeytani tuzağına düsen yüzbinler sıkıntıya girdi.Amaç maneviyatçı insanları ezmek.Planları fakir halk yapmadıki!Türkiye yi bölmek istiyen güçler,halkı yumrukluyorlar. Amaçları TC yi 10 parçaya ayırmak.Ve Kuvayi Milliye ruhunu öldürmektir. Ahmet
Ülkede işsizlik had safhada herkes iş sahibi olup aile kurmak istiyor.Yılardır hükümet'e iş alanları yapın diye yazıyoruz.Meral Hanım inşallah bunların oyununu bozup herşeyi düzeltecektir...
Nedendir hala 15 temmuz diyor. darbe girişimi öncesini hatılatıp kabahatini mi gizliyor. tehdit mi ediyor
Verin millete gazı sabun köpüğü bunlar yemezler kimin ne olduğunu bu millet biliyor artık aptal yerine koydurmuyor kendini
kendi hakkını savunamayan bu milletin hakkınımı savunacak :))
atma bee
habire mezun veriyorlar. bari iş bulamayan bölümleri kapatın. üniversite mezunuyum. ama iş bulamıyoruz. evlilik desen onu çöpe attık. düşünemiyoruz bile. yaşta ilerliyor. bunu böyle bu hale getiren kişilere hakkımı helal etmiyorum. torpille aldıklarınızı aldınız zaten. Allaha havale ediyorum sizleri..
Kanı bozuk hırsızlar kardeş dediklerinide satarlar bu düzen böyle sürmez millet mağdur herkes sırtı kambur geziyor.Başa gelenler ülkeyi soyup talana çeviriyor bir tane millete faydaları yok Allah bunun gibilerini ıslah etsin...
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