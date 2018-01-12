Akşener'den Erdoğan'a: Bu millet 'hayır' diyor; inatlaşma (3)

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2019'da bizim tarafımız yerli ve milli, diğer taraf gayrı milli olacak' açıklamasına tepki göstererek, "Çözüm süreci dedin, TSK'yı lağvettin, kumpaslarla hapse attın. Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ın ardından Afyonkarahisar'da da partisinin İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Akşener'i, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Erdal Gümüş'ün yanı sıra çok sayıda partili karşıladı. Meral Akşener, kendisini bekleyen vatandaşlar ve partililerle selamlaştı. Açılış öncesi vatandaşlara hitap eden Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '2019'da bizim tarafımız yerli ve milli, diğer taraf gayrı milli olacak' açıklamalarına tepki gösterdi. Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Şimdi bir yerli ve milli mutabakatımız oldu. İyi, güzel. Şimdi bunun şartlarına baktım ben. Yerli ve milli mutabakatın başında bulunan Sayın Erdoğan'ın yerli ve milliliği; ağabeyimiz BOP eş başkanı. BOP ne? BOP, bu bölgedeki 36 ülkenin sınırlarının değişeceği bir proje. Sayın Erdoğan'da İsrail tarafından verilen cesaret madalyası var. O madalya kime veriliyor biliyor musunuz? İsrail'e hizmet eden kişilere veriliyor. Yerli ve milli mutabakatın başında bu ağabey var. Hepimizin de yerli ve milli olup olmadığını da kontrol ediyor. Elinde tartı, tartıyor. Biliyorsunuz bu ağabey başta Türk milliyetçiliği olmak üzere tüm milliyetçilikleri ayağının altına almıştı. Yerli ve milli ağabey bunu yaptı. Bu muhterem BOP eş başkanı oldu, madalya aldı. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldı. Kendini Türk milliyetçisi olarak tanıtanlara da 'Kafatasçısınız, kandan besleniyorsunuz, Fatiha bilmezsiniz' dedi. Bu muhterem yerli milli, burayı şereflendirenler gayrı milli. Hadi oradan be. Çözüm süreci dedin, TSK'yı lağvettin, kumpaslarla hapse attın. Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan."