Akşener'den Erdoğan'a: Bu millet 'hayır' diyor; inatlaşma (3)

"El Beşir'e bir kıyak yaptı, 4 dolara et alıyor. Peki Afyon'da neden hayvan geliştiriciliğini daha iyi hale getirmiyorsun? Fransa'ya gitti, Macron'a teşekkür etti. Oradan da et ithal etti. Bir ara sen Fransa'ya gittin, o zaman belediye başkanıydın. 'Ben Fransız eti yemem, peynir ekmek yerim' dedin. Fransız eti yemedin. E şimdi bu millete neden yediriyorsun? Dostu Macron'dan 5 bin 700 ton et aldı. Macron, 'Sevgili Erdoğan, Fransız çiftçileri adına teşekkür ederim' dedi. ABD'den, Fransa'dan, Rusya'dan her yerden bir şeyler aldı. Bunları kendi cebinden mi alıyorsun? Afyonluların cebinden alıyorsun."

Akşener konuşmasının ardından partisinin Afyonkarahisar il binasının açılışını gerçekleştirdi. Partililerle bir süre il binasında sohbet eden Akşener, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

FOTOĞRAFLI