Akşener'den Erdoğan'a: Bu millet 'hayır' diyor; inatlaşma (Ek)

'BİZİ YÖNETENLERİ TİTRETEREK YOLA ÇIKTIK'

Akşener, partinin zorluklar içinde kurulduğunu ifade ederek, "Batıda CHP ile AK Parti arasında, doğuda PKK ile AK Parti arasına sıkışmış seçmenin talebiyle ve pek çok zorlukla, tehditle, paramızla bina bulamadığımız şekilde İYİ Parti kuruldu, yoluna devam ediyor. Bilmiyorlar ki ne kadar baskı yaparlarsa, o kadar tam irademiz gelişiyor. Ne kadar zülüm ederlerse, inancımız pekişiyor. Onun için Türkiye'de siyasetin normalleşmesi, demokrasinin tam uygulanması için, gençlerin iş bulması için İYİ Parti büyük iradeyle, bizi yöneten muhteremleri titreterek yola çıktı. Allah'ın izniyle iktidar olacak" diye konuştu.

'ÇİFTÇİNİN MAZOTU 1.5 LİRAYA DÜŞECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezilerine de değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Eskiden Özal ve Demirel gezerdi, duyardık. Uçaklarda iş adamları ve gazeteciler olurdu. Gider, dönerlerdi. Biz de duyardık. Derlerdi ki 'Şu kadar makine satıldı, şu kadar ürün satıldı; Türkiye'ye şu kadar döviz getirdi'. Şimdi bizimki geziyor; Tunus'a gidiyor, oradan zeytinyağı ithal edecek. Sudan'a gidiyor, oradan kilosu 4 dolardan et ithal edecek. Bu arada 18 ada gitti. Dışişleri Bakanı'nın iddiasıyla, Yunanlılar işgal etti. Kendisi söylüyor, vatan toprakları işgal altında ama Sudan'dan ada aldılar. Adayı restore edecekler. Kardeşim senin adaların gitmiş, elalemin adasında ne iş yapacaksın sen! Fransa'ya gitti, füze aldı, uçak aldı. 5 bin 700 ton et ithalatı yaptı. Macron kendisine teşekkür etti. Dedi ki 'Çok teşekkür ederim. Fransa'daki hayvan yetiştiricilerini mutlu ettin, sağ olasın.' Yahu, daha sen yeni Rusya'dan S-400 füzesi aldın. Şimdi Fransa'dan alıyorsun, uçak alıyorsun. ABD'ye, 'eyy Amerika' yaptın. Gittin, 11 milyar dolarlık oradan uçak aldın. Sanki uçağımız yok. Böyle bir Türkiye'de böyle bir rezaletle karşı karşıyayız. ABD'den mısır, Kanada'dan nohut-mercimek, Çin'den soğan- sarımsak, Tunus'tan zeytinyağı ve çeşitli ülkelerden et ithalatının yapıldığı Türkiye'de, Tarım Bakanı çıkmış diyor ki 'Kendine yetecek derecede tarım ürünü üretemeyen ülkeler bağımsızlığını kaybeder'. Ha şunu bileydin. Sen ne iş yapıyorsun? Bostan korkuluğu musun? İYİ Parti 5 liraya mazot kullanan çiftçinin mazotunu, Amerikan çiftçisinde olduğu gibi 1.5 liraya düşürecek, girdilerde gerekeni yapacak. Ürettiğimiz ürün de dünyayla mücadele edebilir hale gelecek."