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Akşener'den Erdoğan'a taraftar eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 21:00 | Son Güncelleme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili "Tribünleri Başakşehir'in gençliğinin doldurması lazım.

Akşener'den Erdoğan'a taraftar eleştirisi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili "Tribünleri Başakşehir'in gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lazım" sözlerini eleştirdi. Akşener, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:
"Çok sayıda mesajdan, Sn. Erdoğan’ın AKP'li gençlere GS karşısında açıkça Başakşehir yanında yer almalarını isteyen çağrısının sporseverleri çok üzdüğünü gördüm. Bırakın gençler istediği takımı tutsun, bırakın futbol sahada oynansın ve futbol kulüplerinin renkleri kirlenmesin."
Haber: ANKARA,(DHA)

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