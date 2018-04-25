Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret (1)

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Meral Akşener'i CHP Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Akşener, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun makam odasına geçti. Akşener ile Kılıçdaroğlu, el sıkışarak, basın mensuplara poz verdi. İki liderin görüşme sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.

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