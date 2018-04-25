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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

'ADAYLIĞIMIN SÜRDÜRDÜĞÜMÜ PAYLAŞMAK İSTERİM' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yaptı.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)

'ADAYLIĞIMIN SÜRDÜRDÜĞÜMÜ PAYLAŞMAK İSTERİM'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yaptı.
Meral Akşener, ziyaretin CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinden dolayı teşekkür manasında olduğunu belirterek şunları söyledi:
"CHP ve Sayın Genel Başkanı'nı ziyaret nedenimiz, kendilerini gösterdikleri o üstün demokrasi hamlesine yönelik teşekkür etme amaçlı. Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız ve Türkiye'de demokrasinin, Türkiye'de milletin sesinin, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan, merak ediyorsunuz mutlaka içeride ne konuştuğumuzu. Ben 1 Nisan ve 25 Ekim'de orada aziz milletimize ilan ettiğim gibi, İYİ Parti'nin 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'nin siyasetini geçmişten itibaren tanzim etmeye kalkışacaklar, sıfır riskle Türkiye siyasetini bizleri tanzim etmeye kalkanların burada başarısız olacağı açıktır. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi."
SLOGANI AÇIKLADI
Akşener, partilerinin sloganını da "Türkiye ve milletimiz iyi olacak" diye açıkladı.
'DEMOKRASİYİ GETİRECEĞİZ'
Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener ve ekibinin teşekkür ziyareti için geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Aslında bizim yaptığımız teşekkürden çok daha öte demokrasinin bu topraklarda yaşamasını sağlamaktı. Bir siyasi partiye karşı kumpas kurulması, onun seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildi. Dolayısıyla bizim yaptığımız, İYİ Parti'ye katkının çok daha ötesinde, demokrasiye katkıdır. Şunu rahatlıkla bütün vatandaşlarıma söyleyebilirim. Biz demokrasiyi savunanlar, hangi parti olursa olsun 24 Haziran ve 25 Haziran'da biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bütün vatandaşlarım 25 Haziran sabahına huzur içerisinde uyanacaklar. Bundan yüzde 100 eminim. Dolayısıyla bu birlikteliği, demokrasi birlikteliğini sürdürmenin demokrasiye inanan bütün partiler açısından da önemli olduğunu düşünüyorum."

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)

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