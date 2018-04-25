Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi başladı.
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