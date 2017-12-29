Akşener'den 'S400' tepkisi: Senin F-16'ların onları tanımıyor

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'dan alınacak S-400 füzeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Şimdi Rusya'dan S-400'ler alıyorsunuz. Yahu sizin uçaklarınız onları tanımıyor. O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16'ların onları tanımıyor. Onlar, F-16'ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin il binasının açılışına katılmak üzere geldiği Kırklareli'de, partililer tarafından TEM yolu Babaeski gişelerinde, yaklaşık 150 araçlık konvoyla karşılandı. Kent merkezine gelen Akşener, parti binası önünde, kadınların davul- zurna eşliğindeki halayıyla karşılandı. Bir süre kadınların halay çekmesini izleyen Akşener, sağanak altında, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşmasından önce beyaz 3 güvercini öperek, salan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetin politikalarını eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nin, ziyaret ettiği 13'üncü kent olduğunu belirterek, her yerde en büyük problemin 'genç işsizliği' olduğunu söyledi. Akşener, "Gezdiğimiz yerlerde insanlarla konuşuyoruz. Edirne'den Şırnak'a, Mardin'e kadar olan bu sistem içerisinde Kırklareli içinde geçerli bu birinci problem genç işsizliği. 4 yıllık üniversite mezunları çocukların, atanamayan öğretmenlerin, taşeron işçilerin, sorunları her yerde birinci problem olarak ortaya çıktı. Şimdi tarım kenti Kırklareli, bir bölümüyle sanayi kenti Kırklareli ama Alpullu Şeker Fabrikası 4 yıl önce hayata geçti, tam kapasite çalışmıyor çünkü pancar ekibi kotalandı. Kendimize yeten bir ülkeydik biz. Dünyada tarımda kendi kendine yeten ülkelerden birinciydik. Bugün buğdayı Rusya'dan, mercimeği Kanada'dan, pancar ektirmeyip mısırı Amerika çiftçisinden satın alan, çiftçinin cebine bir miktar koyup 'ekme, biçme kardeşim' diye bir idari mantıkla, bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Eğer siz iktidara sesleniyorum, pancarı kotalaştırıp, mısır şurubu ithal ederseniz, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Amerikan çiftçisi mazotu 1.5 Türk lirasına satın alırken, siz 4- 4.5 liraya satın alıyorsunuz. Bak bir haftada 5'i geçmiş" diye konuştu.