HABER

Akşener'e genel merkezde coşkulu karşılama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12 Ağustos olarak belirlenen olağanüstü kurultay öncesi geldiği partisinin genel merkezinden büyük bir coşkuyla karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12 Ağustos olarak belirlenen olağanüstü kurultay öncesi geldiği partisinin genel merkezinden büyük bir coşkuyla karşılandı. Akşener, "Kurultayda nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık bunları tartışıp ve bir sonuca ulaşacağız" dedi.

24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, parti genel merkezine geldi. İYİ Parti Afyonkarahisar kampında yaşanan tartışmalar sonrasında kurultayda aday olmayacağını açıklayan Akşener'i parti genel merkezinde büyük coşkuyla karşıladı. Partililer, ‘Türkiye'nin umudu Meral Akşener’ şeklinde slogan attı.

Akşener, daha sonra yaptığı açıklamasında 24 Haziran'da bir seçim yaşadıklarını hatırlattı. 6 aylık bir parti olarak seçimlere girdiklerini vurgulayan Akşener, "Şartları biliyorsunuz ama biz bu şartları bilerek yola çıktık. Şartlarla ilgili şikayet etmiyorum. Sonuç itibariyle şahsen ben ikinci tura kalabileceğimi hedef koyarak yola çıktım, İYİ Partili arkadaşlarımızda Mecliste yüksek oranla temsil edilecek bir siyasi parti olarak yola çıktık. Hedeflerimiz somut ve yüksekti" dedi.

Seçime girerken kendi hedeflerine inandıklarını kaydeden Akşener, "Sonuç itibariyle 24 Haziran akşamı ikinci tura kalamadığım ortaya çıktı. Partimizin de 43 milletvekili ile mecliste temsil edilir olduğu ortaya çıktı. Şimdi iki yönden bakılabilir. Birinci yön, altı aylık bir sürede seçime girmiş ve seçim boyunca yok farz edilmiş, her türlü iftira hakarete uğranılmış, seçime girmemesi için her şey yapılmış bir siyasi partinin 6 aylık sürede beş milyonun üzerinde oy almış olması Türkiye'deki siyasi tarih açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir vaka analizidir. Ama diğer yönüyle hedeflerimizin somut ve yüksek olmuş olması ve o hedeflere ulaşamamış olmamız oradan bakıldığı zamanda gerçekten kendi adıma söylüyorum, büyük bir hayal kırıklığının sonucu olmuştur" diye konuştu.

‘OLAĞANÜSTÜ KARARI ALDIM’

Seçim sonrası arkadaşları ile konuştuğu sonra ise Afyonkarahisar'da çalıştay yaptıklarını hatırlatan Akşener, şöyle konuştu: "Orada bizzat herkesi ben dinledim. Sonuç itibariyle demokrasinin Türkiye'de rafa kalktığı için, demokrasiyi en azından biz işletir halde olmamız için, buna örnek olabilmemiz için, öbür yönden yani hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık tanımı söz konusu ise elbette o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım. Şimdi bütün siyasi partilerin en üst organı kurultay ve kurultay delegeleridir. Orada yeniden konuşulacak, tartışılacak ve nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık bunları tartışıp ve bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için her türlü çabayı milletimizin desteğiyle gösterecek. Bugün başkanlık divanımızı toplamak üzere partideyim. Kurultayımıza hazırlık çalışmalarımızı hızla bitirip 12 Ağustos'tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp, adaylarımızı hızlı bir şekilde ortaya çıkarıp çalışmalarını sağlamak üzere toplantı yapacağız."

Akşener, açıklamasının ardından kendisine yöneltilen sorulara cevap vermedi.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
AK Parti'li Eker: ABD'nin tehdit kokan sözlerini doğru bulmuyoruzAK Parti'li Eker: ABD'nin tehdit kokan sözlerini doğru bulmuyoruz
Akşener: Kurultayda tartışıp, sonuca ulaşacağızAkşener: Kurultayda tartışıp, sonuca ulaşacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

İlginizi Çekebilir

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın

İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın

Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama

Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

İYİ Partili Koray Aydın'dan 'Devlet Bahçeli' gafı sonrası ilk açıklama

İYİ Partili Koray Aydın'dan 'Devlet Bahçeli' gafı sonrası ilk açıklama

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Muharrem İnce kurultay için imza verdi! Noterde görüntülendi

Muharrem İnce kurultay için imza verdi! Noterde görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.