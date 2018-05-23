Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki dönemde petrol, gaz, aramacılık, sismik sondaj ötesinde madencilik alanında da doğu ve güneydoğu hinterlandında artık çok daha etkin, aktif ve agresif yatırım süreci başlattık." dedi. Hakkari'deki programlarının ardından Van'a gelen Bakan Albayrak, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Albayrak, burada yaptığı konuşmada, ülke için önemli bir adım attıklarını söyledi. Güney sınır hattı üzerinde enerji ve maden politikaları noktasında bir ilki başlattıklarını belirten Albayrak, "Şemdinli'den Cizre'ye güney hattı boyunca Türkiye ilk kez sadece kara sismiği değil, uçakla üç boyutlu son teknoloji gravite veri toplamak için, bölgenin kaynaklarını eski Türkiye değil, yeni Türkiye noktasında yerin altında ne var bunu bilmemiz lazım." diye konuştu. Albayrak, bunu ortaya çıkarmak için Çukurca'da sınırın dibinde en son teknolojiyle yerli mühendislerle ilk sondaj kuyusu sürecini başlattıklarını dile getirdi.

Kuzey bandında da Van'dan Siirt'e kadar yine aynı süreci başlattıklarını aktaran Albayrak, "Önümüzdeki dönemde petrol, gaz, aramacılık, sismik sondaj ötesinde madencilik alanında da doğu ve güneydoğu hinterlandında artık çok daha etkin, aktif ve agresif yatırım süreci başlattık." ifadesini kullandı. Albayrak, bu ülkenin ve davalarının başındaki güçlü ve vizyoner lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği çizgiye uluşmak için gece gündüz çalışmaları gerektiğini, bu manada ülkenin enerji politikaları başta olmak üzere her alanda çok çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - "Arap coğrafyası nasıl tehdit içinde görüyoruz" Yaşadıkları sürecin içinde çok önemli noktaların olduğunu, bölgenin ve dünyanın yeni bir döneme evrildiğini anlatan Albayrak, şöyle devam etti: "Suriye, Irak, Orta Doğu'da, Türkiye'de 5 yılda yaşananlar ibretlik denecek nitelikte, tarihsel manada bakıldığında çok önemli gelişmeleri yaşatıyor ve yaşatacak. Bunda en önemli görevi, yükü üstlenen ülke Türkiye, bunun başında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var.

Bu sürecin içinde bir mücadelenin içine girdik. Bu yolda Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren partinin neferleri. Bu davanın yükünü omuzlanan bu teşkilat, 15 Temmuz'da da bunu tüm Türkiye’ye gösterdi. Yeni bir safhaya geçtik. Orta Doğu güvenlik politikaları ve yaşanan istikrarsızlık, en önemlisi son dönem siyasetinde yaşadıklarımız hepimize ibretlik bir şeyler anlatıyor. Burada teşkilatlar olarak sizlere düşen bu resmi anlatmak. Bugün hizmet siyaseti ve ülkenin birlik ve beraberlik siyaseti. Hizmet siyaseti dendiğinde kimse bunu inkar etmiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan tüm hizmetler biter. Teşkilat olarak bize düşen 24 Haziran'a giderken, bu ülkenin 100 yılının, kaderinin şekilleneceği sürece girerken şu resmi anlatmak. Orta Doğu'da Arap coğrafyası nasıl tehdit içinde görüyoruz. Arap kardeşleri öldürülürken, bütün dünya sessizce bu zulmü izlerken, dünyaya sesini haykıran kim var. Suriye'de, Irak’ta bütün bu katliamlar ülkeyi bölme, operasyonel süreç yaşanırken ayakta kalan tek ülke Türkiye değil mi?"