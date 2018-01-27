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(aktüel) BAŞBAKAN YILDIRIM : (ZEYTİN DALI HAREKATI) HERHANGİ BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL

POLİTİKA HABERLERİ | 27.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Başbakan Binali Yıldırım, Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tuzla Hastanesi ve Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği açılış törenine katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatındaki son duruma değindi. Yıldırım, "Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı" dedi.

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