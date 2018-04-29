(Aktüel)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EY 15 MİLLETVEKİLİ SİZ İRADENİZİ NASIL OLUYOR DA BU KADAR UCUZA SATIYORSUNUZ

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi tarihimizde bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaatleri için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır." "Bu ülkenin siyasi geçmişi bir bakıma erdemli siyaset yapanlar ile ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur." "Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşına CHP maalesef işte bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır. 27 Mayıs'ta iktidara giden yolu darbecileri kışkırtmakta gören CHP, 1978 senesinden iktidar kapısını ancak kirli pazarlıklar neticesinde transfer edilen 11 milletvekiliyle açabilmiştir." "CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı o zaman vardı, şimdi yine var. Geleneği kirli olanın geleceği de pirüpak olmaz." "CHP milletin kendi adına emanet verdiği iradeleri, pazara çıkardığı vekillerle gençlere kötü örnek oluyor. Şimdi ben buradan sesleniyorum; Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz? Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15'lilerden değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz." "56 şehit verdik. Özgür Suriye Ordusu'ndan da 200 civarında... Ancak 4 bin 500'e varan teröristi de etkisiz hale getirdik." Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15 değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset, özünde millete hizmet yarışıdır. Siyasetçinin varoluş gayesi de ülkeye, millete ve elbette oyunu aldığı seçmene en güzel, kaliteli şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle, prensiplerle, belli değerlerle yapılan ve yapılması gereken bir iştir. Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip, bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur. Türk siyasi hayatı bu açıdan gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Siyasi tarihimizde bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaatleri için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır. 90 yıllık siyasi geçmişimizde milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi; darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır. Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenenler olduğu gibi, ülke düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastlanır" ifadesini kullandı. "ASALAKLARLA MÜCADELEYLE GEÇMİŞTİR" "Bu ülkenin siyasi geçmişi bir bakıma erdemli siyaset yapanlar ile ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merhum Menderes'in bir sabah vakti dar ağacında sonlanan hayatı işte bu kavganın tarihidir. Merhum Özal'ın ömrünün son yılları ülkenin ve milletin sırtına kene gibi yapışan asalaklarla mücadeleyle geçmiştir. Rahmetli Erbakan, merhum Türkeş, merhum Yazıcıoğlu gibi siyasetçilerin tamamı sırf bu vatana bağlılıkları ve millete sevdaları dolayısıyla muhterislerin hedefi olmuş, onların saldırılarına maruz kalmıştır" diye konuştu. "CHP'nin AÇTIĞI KİRLİ MİLLETVEKİLİ TEZGAHI ŞİMDİ YİNE VAR" Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülkede siyasete irtifa kaybettirenler, yeri geldiğinde çıkarları için haysiyetlerini dahi tezgaha koyan muhterislerdir. Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşına CHP maalesef işte bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır. 27 Mayıs'ta iktidara giden yolu darbecileri kışkırtmakta gören CHP, 1978 senesinden iktidar kapısını ancak kirli pazarlıklar neticesinde transfer edilen 11 milletvekiliyle açabilmiştir. Nasıl bozuk temel üzerine inşa edilen bina ayakta kalamazsa siyasi ahlaksızların üzerine kurulan iktidarın da ömrü çok kısa olmuştur. Siyasi kaos kargaşa bitmemiş, ülke dönemin basiretsiz siyasileriyle günden güne darbe ortamına sürüklenmiştir. 12 Eylül böyle geldi. Temel sebebi olmuştur ve kısa süreli iktidar uğruna CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı o zaman vardı, şimdi yine var. Geleneği kirli olanın geleceği de pirüpak olmaz. İşte üzerinden 40 sene geçmesine rağmen eski alışkanlıklarından kurtulamadığını gördük. Dün olduğu gibi bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP milletin kendi adına emanet verdiği iradeleri, pazara çıkardığı vekillerle gençlere kötü örnek oluyor. Şimdi ben buradan sesleniyorum; Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz? Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15'lilerden değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz. Ve siz, size oy veren milletin iradesine saygısızlık yaptınız. Size bay Kemal talimat verdi diye siz bunu yerine getirdiğiniz zaman bu şahsiyetsizliktir. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış, yok demektir. Siz bu noktada 'Sayın bay Kemal siz bizim irademizi satın alamazsınız. Milletin bize vermiş olduğu bu yetkiyi bize farklı istikamette kullandıramazsınız' demeliydiniz. Ama yazık oldu, gittiniz. Sözde partinizin koltuklarına bile oturamadınız. Çünkü sizin asli koltuğunuz müsaade etmiyordu. Bunları da yaşadık. Şimdi CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. 24 Haziran'da bunları sandığa gömmeye var mısınız?" "ARKA TARAFTAKİ O GÖZÜ YAŞLI MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM" "CHP hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor" diyen Erdoğan, "CHP'nin bir başka partiye adeta ikram ettiği, bu durumda rızalarının olmadığı her halinden belli olan; hele hele arka taraftaki o gözü yaşlı milletvekillerini görünce çok üzüldüm. 'Eyvah dedim'. Türk parlamentosu ne hale geldi. Siyasi tarihimize yeni bir utanç vesilesi olarak kaydoldu bu. Aslında bu hadise aradan geçen 40 yıla rağmen CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini de ortaya koymuştur. Her ne kadar kendileri ve medyadaki avareleri bu skandalı örtbas etmeye kalksalar da milletimiz meseleyi çok net bir şekilde görmüştür. Ortadaki fotoğraf öylesine kötü ki, bu tezgahın milleti kandırmaktan ziyade ülkemizin ana muhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında bir hamle olmuştur" şeklinde konuştu. "4 BİN 500'E VARAN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK" Konuşmasında Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin şehitlerimizi görüyorsunuz. 56 şehit verdik. Özgür Suriye Ordusu'ndan da 200 civarında... Ancak 4 bin 500'e varan teröristi de etkisiz hale getirdik" dedi. "VATANIMIZI BÖLDÜRMEDİK" Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Vatanımızı böldürmedik, böldürmeyeceğiz inşallah. Bu konuda kararlıyız. O PKK'sı, FETÖ'sü hikaye. Bu topraklar bölünmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyorum. Eğer Pensilvanya'ya gitmek isteyenler varsa, buyursunlar gitsinler. Biletlerini de veririz" ifadesini kullandı.

