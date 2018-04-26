Akyürek, milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti.
Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı salonunda yaptığı basın toplantısında, istifasını açıkladı.
Konya'ya 2004 yılından itibaren belediye başkanı olarak hizmet verdiğini belirten Akyürek, kentin gelişmesi için bugüne kadar elinden geleni yapmaya çalıştığını, her seçim döneminde artan oy oranlarıyla vatandaşın teveccühünü gördüklerini söyledi.
Şehre hizmet için gerçekleştirdiği çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür eden Akyürek, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugüne kadar yapılan çalışmalarda her zaman desteklerini gördüğümüz Konya milletvekillerimize, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilatın her kademesindeki kardeşlerimize, bu görevleri yapmamızı sağlayan Konya halkına teşekkür etmek istiyorum."
Görev yaptığı dönemde önemli eserler yapmaya çalıştığını dile getiren Akyürek, şunları söyledi:
"Belediyecilik sonsuza kadar uzanan bir hizmet halkası, yatırım zinciri ve süreçtir. Bu süreci en iyi şekilde yürütmeye gayret gösterdik. İncinmemeye ve incitmemeye de özel önem verdik. Bu noktada bütün çalışma arkadaşlarımızdan, bütün mesai arkadaşlarımızdan, başkanlarımızdan, teşkilat mensuplarımızdan ve Konya halkından haklarını helal etmelerini istiyorum."
- "Aday adaylığı müracaatı yapmamız gerekti"
Akyürek, belediye başkanlığının üçüncü döneminde olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:
"24 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Üçüncü dönemimiz olması, sürecin çok hızlı gelişmesi, genel merkezimizle, teşkilatımızla, teşkilat terbiyesi ölçeğinde yapılan değerlendirme ve istişarelerde, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılıp, aday adaylığı müracaatı yapmamız gerekti ve süreç böyle sonuçlandı. Bugün itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ederek ayrılıyorum. Konya'mıza bugüne kadar belediye başkanı olarak hizmet ettik, bundan sonra daha farklı hizmetler nasip olursa, görev verilirse, gerçekleştirmek üzere bugün veda ediyoruz."
Akyürek, istifasının ardından bu süreçte Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mithat Büyükalim'in görevi üstleneceğini, daha sonra teşkilatın değerlendirmeleri öncülüğünde Belediye Meclisi'nde yeni belediye başkanı seçiminin 10 gün içerisinde gerçekleştirileceğini kaydetti.
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da Akyürek'in 14 yıldır yüzünün akıyla millete hizmet ettiğini anlattı.
Akyürek'in şehre önemli katkıları olduğuna dikkati çeken Angı, "Bir nöbet değişikliği, konum değişikliği noktasında varılan bir mutabakat bugün sizlere ilan edildi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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