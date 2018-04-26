Akyürek, milletvekili aday adaylığı için istifa etti

"Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugüne kadar yapılan çalışmalarda her zaman desteklerini gördüğümüz Konya milletvekillerimize, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilatın her kademesindeki kardeşlerimize, bu görevleri yapmamızı sağlayan Konya halkına teşekkür etmek istiyorum."

Şehre hizmet için gerçekleştirdiği çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür eden Akyürek, şöyle konuştu:

Konya'ya 2004 yılından itibaren belediye başkanı olarak hizmet verdiğini belirten Akyürek, kentin gelişmesi için bugüne kadar elinden geleni yapmaya çalıştığını, her seçim döneminde artan oy oranlarıyla vatandaşın teveccühünü gördüklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti.

"Belediyecilik sonsuza kadar uzanan bir hizmet halkası, yatırım zinciri ve süreçtir. Bu süreci en iyi şekilde yürütmeye gayret gösterdik. İncinmemeye ve incitmemeye de özel önem verdik. Bu noktada bütün çalışma arkadaşlarımızdan, bütün mesai arkadaşlarımızdan, başkanlarımızdan, teşkilat mensuplarımızdan ve Konya halkından haklarını helal etmelerini istiyorum."

- "Aday adaylığı müracaatı yapmamız gerekti"

Akyürek, belediye başkanlığının üçüncü döneminde olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"24 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Üçüncü dönemimiz olması, sürecin çok hızlı gelişmesi, genel merkezimizle, teşkilatımızla, teşkilat terbiyesi ölçeğinde yapılan değerlendirme ve istişarelerde, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılıp, aday adaylığı müracaatı yapmamız gerekti ve süreç böyle sonuçlandı. Bugün itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ederek ayrılıyorum. Konya'mıza bugüne kadar belediye başkanı olarak hizmet ettik, bundan sonra daha farklı hizmetler nasip olursa, görev verilirse, gerçekleştirmek üzere bugün veda ediyoruz."