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Alanya Belediyesi’nden engelli vatandaşa akülü araba

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 16:40 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi, yardıma muhtaç, kimsesiz ve engelli vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Alanya Belediyesi’nden engelli vatandaşa akülü araba

Alanya Belediyesi, yardıma muhtaç, kimsesiz ve engelli vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile Büyükhasbahçe Mahallesi’nde yaşayan bedensel engelli vatandaşa akülü aracı teslim edildi.
Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerininim akülü arabayı teslim etmek için gittiği Sultan Güral isimli yaşlı kadın gözyaşları içerisinde Başkan Yücel’e teşekkür etti. Yıllardır yürüyemediği için evden çıkmadığını anlatan engelli Sultan Güral, “Dışarıyı ancak penceren seyredebiliyordum. Hastaneye gitmek içinde sadece ambulansı biliyordum. Şimdi istediğim zaman evden çıkabileceğim için çok mutluyum" dedi.
Engelli Sultan Güral’ın eşi Muzaffer Güral ise, “ Eşim yüzde 82 engelli. Akülü araba almaya gücümüz yetmediği için çok zor durumda idik. Durumumuzu anlayan ve bize yardımcı olan Belediye Başkanımıza ve Sosyal İşler Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun diye konuştu.”

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