Alanya’da grup yolu güvenli hale getiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Asmaca, Obaalacami ve Bademağacımahalleleri grup yolunda genişletme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Alan ekipleri, Alanya’nın kuzeyinde yer alan Asmaca, Obaalacami ve Bademağacı mahallelerine giden grup yolunda tehlike arz eden dar bölgeleri genişleterek, güvenli hale getiriyor. Kadıpınarı mevkiine kadar olan 1 km’lik bölümde gerçekleştirilen çalışmalarda kepçe ve greyderin yanı sıra kırıcı da çalışıyor.

Asmaca Muhtarı Abdullah Zafer, Obaalacami Muhtarı Şevki Karaduman ve Bademağacı Muhtarı Mehmet Bilgin çalışmaları yerinde inceledi. Asmaca Mahalle Muhtarı Abdullah Zafer, “Kadıpınarı mevkiinden başlayan ve üç mahallenin kullandığı grup yolunun dar olan bölgeleri vardı. Bu nedenle iki aracın yan yana geçmesinde sorunlar yaşanıyordu. Talebimizi Büyükşehire ilettik, kısa sürede çalışmalara başladılar. Bizim sesimizi duyan ve hizmeti ayağımıza getiren Menderes Türel başkanıma çok teşekkür ediyoruz “ dedi.