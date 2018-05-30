"Aldığımız tedbirlerle dövizdeki oyunu bozuyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Finansal araçlarla Türkiye'yi sıkıştırma operasyonları, özellikle seçimler yaklaştıkça artarak devam etti. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki aldığımız tedbirlerle dövizdeki bu oyunu bozuyoruz." dedi. Tüfenkci, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneğince (TÜMSİAD) düzenlenen "Doğu Anadolu İftarı" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini belirtti. Gezi olaylarıyla başlayıp 17-25 Aralık ve 6-7 Ekim olaylarına kadar ülkenin bir dizi zor süreçlerden geçtiğini hatırlatan Tüfenkci, bunların en zorlusunun ise 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi olduğunu söyledi. Tüfenkci, darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sivil bir direnişle bertaraf edildiğini vurgulayarak, "Milli iradenin arkasında durduktan sonra Türkiye yeni bir yola girmesi gerektiği noktasında gerek MHP, gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı'yla bir yola girdik. Türkiye daha güçlü yarınlara bakabilmek adına yeni bir dönemece girdi." diye konuştu.

Güçlü hükümet, Meclis ve erdemle Türkiye'yi şaha kaldıracaklarına işaret eden Tüfenkci, ülke üzerinde oynanan oyunların bozulabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlü bir şekilde oluşması gerektiğine değindi. Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 2002'den itibaren ihracatını 5 kat arttırdığını üzerinde büyüme sergilediğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Baktığımız zaman 2017 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğiyle 1 milyon 347 bin insanımıza iş, aş bulmuş 7,4 gibi büyüme oranını yakalamış bir Türkiye, Fırat Kalkanı, Afrin operasyonuyla sınırlarında oluşturulmaya çalıştıran terör koridorunu bozabilmiş bir Türkiye elbetteki birilerini düşmanlıklarını, şimşeklerini üzerine çekmekten geri kalmadı. Finansal araçlarla Türkiye'yi sıkıştırma operasyonları, özellikle seçimler yaklaştıkça artarak devam etti. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki aldığımız tedbirlerle dövizdeki bu oyunu bozuyoruz. Allah nasip ederse 24 Haziran'dan sonra hem enflasyon hem de faizler noktasında çok önemli adımları atmış olacağız. Önemli olan insanımıza iş aş bulmak, üretimi arttırmak. Bu noktada bizim en büyük teminatımız 16 yıldır ülkemize yaptıklarımızdır."

- "Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise ramazanda Ortadoğu coğrafyasında yaşanan kan ve gözyaşının bir an önce dinmesini temenni ettiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin birçok dalgalanmalara, oynanan oyunlara dış güçlere terör örgütlerine rağmen dimdik ayakta durmaya devam ettiğini anlatan Çalık, şöyle konuştu: "Hatırlayın sadece geçmiş dönemdeki global krizler yaşandığında Türkiye'nin halini. Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor. İş adamlarımızın ekonomiye sunduğu katkılarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. En son 15 Temmuz darbe girişiminde de göğsünü siper eden milletimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da ülke millet ezan ve bayrak adına şükranlarımızı sunuyoruz. Allah nasip ederse 24 Haziran'da çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında milletimizin vermiş olduğu desteklerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimize hizmet etmeye devam edecektir diyorum." TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan da iş dünyası olarak bölgelerdeki iş adamlarıyla bir araya gelmeyi önemsediklerini dile getirdi. Son zamanlarda iş dünyası içerisinde olumsuz havaların estirilmeye çalışıldığını aktaran Doğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da çok önemli bir dönemeçten geçeceğini kaydetti.

"Aldığımız tedbirlerle dövizdeki oyunu bozuyoruz"

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Finansal araçlarla Türkiye'yi sıkıştırma operasyonları, özellikle seçimler yaklaştıkça artarak devam etti. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki aldığımız tedbirlerle dövizdeki bu oyunu bozuyoruz" - "24 Haziran'dan

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