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"Alevilik-Sünnilik gibi bir ayrımımız olamaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 23:33 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Bizim herhangi bir şekilde Alevilik-Sünnilik gibi bir ayrımımız olamaz. Çünkü hepimiz aynı toprağın üzerinde, hepimiz aynı duyguyla, aynı inançla, aynı peygambere, aynı ehli beyte saygı ve muhabbet duyan inanan insanlarız" - "Biz tek milletiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle biz tek milletiz. Bizim tek bir bayrağımız var. Bizim tek bir vatanımız var. Bizim tek bir devletimiz var. Biz vatanımız, bayrağımız, milletimiz, devletimiz söz konusu olduğunda 15 Temmuz gecesi olduğu gibi Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle Allah'ın izniyle tek yürek oluruz. Bunu bütün dünyaya gösterdik" - "Türkiye artık sıkıntılı günlerini aşmıştır. Kimse Alevi'sine, Sünni'sine, Kürt'üne, Türk'üne fitne sokamaz. Neden? Çünkü artık hepimiz gözümüzü açtık. Hepimiz kimin ne yapmak istediğini görüyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bizim her hangi bir şekilde Alevilik-Sünnilik gibi bir ayrımımız olamaz. Çünkü hepimiz aynı toprağın üzerinde, hepimiz aynı duyguyla, aynı inançla, aynı peygambere, aynı ehli beyte saygı ve muhabbet duyan inanan insanlarız." dedi.

Ünal, Pazarcık Belediyesince Narı Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi taziyeevi bahçesinde düzenlenen iftar programında, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Birliği, beraberliği ve kardeşliği kurmaktan ve yaşatmaktan başka bir çare olmadığının 15 Temmuz'da çok açık bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Ünal, "Bizim cumhuriyet ile başlayan, bu topraklarda binlerce yıldan beri devam eden birlikte yaşama tecrübe ve deneyimimizi hangi inançtan olursa olsun, bu toprakların nasıl bir merhamet toprağı olduğunu, bu toprakların kalbinde iyiliğin nasıl muhafaza edildiğini, tarih boyunca Anadolu'nun bütün mazlumların, mağdurların sığınağı olduğunu hepimiz biliyoruz.'' dedi.

Bu coğrafyanın fıtratında birlik, beraberlik, kardeşlik olduğuna dikkati çeken Ünal, "Bizim herhangi bir şekilde Alevilik-Sünnilik gibi bir ayrımımız olamaz. Çünkü hepimiz aynı toprağın üzerinde, hepimiz aynı duyguyla, aynı inançla, aynı peygambere, aynı ehli beyte saygı ve muhabbet duyan inanan insanlarız." diye konuştu.

Bu topraklarda birlikte acılar çekildiğini, fitnecilerin, fitne çıkaranların, tezgah kuranların, tuzak kuranların acılarının çekildiğini ancak Allah'ın her seferinde tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirdiğini ifade eden Ünal, onların yok olduğunu ama bu milletin birliğinin ve beraberliğinin daim olduğunu belirtti. Ünal, "Allah'ın izniyle bu topraklarda birliğimiz ve beraberliğimiz inşallah kıyamete kadar daim olacaktır." ifadesini kullandı.

- "Kimse Alevi'sine, Sünni'sine, Kürt'üne, Türk'üne fitne sokamaz"

Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda büyük bir hassasiyeti bulunduğunu, her seferinde de bu yüksek hassasiyetini ifade ettiğini, 24 Haziran'dan sonra özellikle cemevleriyle ilgili atılması gereken adımların hızla atılacağını vurguladı.

Siyasetin görevinin asla nefret ve düşmanlık üretmek olamayacağını dile getiren Ünal, farklı düşüncelerde olunabilineceğini, zaten siyasetin farklı görüşler bulunduğu zaman güzel olduğunu söyledi.

Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Biz tek milletiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle biz tek milletiz. Bizim tek bir bayrağımız var. Bizim tek bir vatanımız var. Bizim tek bir devletimiz var. Biz vatanımız, bayrağımız, milletimiz, devletimiz söz konusu olduğunda 15 Temmuz gecesi olduğu gibi Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle Allah'ın izniyle tek yürek oluruz. Bunu bütün dünyaya gösterdik. Türkiye artık sıkıntılı günlerini aşmıştır. Kimse Alevi'sine, Sünni'sine, Kürt'üne, Türk'üne fitne sokamaz. Neden? Çünkü artık hepimiz gözümüzü açtık. Hepimiz kimin ne yapmak istediğini görüyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra birliğimiz ve beraberliğimiz zarar görmez. Beraberce çok acılar ve sıkıntılar çektik ama artık onların hepsini geride bıraktık."

- "Hepimiz kardeşiz"

Alevi kanaat önderlerinden "Elif Ananın" oğlu Mehmet Ocak ise sevginin önemine dikkat çekti.

İnsanları iftar sofrasında bir araya getirenin öncelikle sevgi olduğunu vurgulayan Ocak, "İnşallah bu sevgilerimiz sonuna kadar kardeşlik içinde devam edecektir. Hepimiz kardeşiz. Bizleri böyle güzel sofralarda bir araya getirenlerden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimin ardından Demokrasi Meydanı'nda darbeye karşı düzenlenen etkinlikte okuduğu fitne şiirini seslendiren Ocak, fitnelerin birlik ve beraberliği bozamayacağını ifade etti.

Bayramlarda herkesin Alevi'siyle, Sünni'siyle bir can olduğunu vurgulayan Ocak, Alevilik ve Sünniliğin önemli olmadığını, insanlığın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ünal, daha sonra AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile Pazarcık taziyeevine geçerek, hayatını kaybeden bir yakını için TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve ailesine taziyede bulundu.

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