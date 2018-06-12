AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bizim her hangi bir şekilde Alevilik-Sünnilik gibi bir ayrımımız olamaz. Çünkü hepimiz aynı toprağın üzerinde, hepimiz aynı duyguyla, aynı inançla, aynı peygambere, aynı ehli beyte saygı ve muhabbet duyan inanan insanlarız." dedi.

Ünal, Pazarcık Belediyesince Narı Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi taziyeevi bahçesinde düzenlenen iftar programında, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Birliği, beraberliği ve kardeşliği kurmaktan ve yaşatmaktan başka bir çare olmadığının 15 Temmuz'da çok açık bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Ünal, "Bizim cumhuriyet ile başlayan, bu topraklarda binlerce yıldan beri devam eden birlikte yaşama tecrübe ve deneyimimizi hangi inançtan olursa olsun, bu toprakların nasıl bir merhamet toprağı olduğunu, bu toprakların kalbinde iyiliğin nasıl muhafaza edildiğini, tarih boyunca Anadolu'nun bütün mazlumların, mağdurların sığınağı olduğunu hepimiz biliyoruz.'' dedi.

Bu coğrafyanın fıtratında birlik, beraberlik, kardeşlik olduğuna dikkati çeken Ünal, "Bizim herhangi bir şekilde Alevilik-Sünnilik gibi bir ayrımımız olamaz. Çünkü hepimiz aynı toprağın üzerinde, hepimiz aynı duyguyla, aynı inançla, aynı peygambere, aynı ehli beyte saygı ve muhabbet duyan inanan insanlarız." diye konuştu.