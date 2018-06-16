Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'a giderken Türkiye üzerinde algı operasyonları zirve yaptı, yapmaya da devam ediyor." dedi.

Bakan Tüfenkci, Malatya'nın Pütürge ilçesi kırsalındaki Taşmış Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı, sorun ve taleplerini dinledi.

Mahallenin taziye evinde halka hitap eden Tüfenkci, hükümetin önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

Tüfenkci, kente ve Türkiye'ye yapılan hizmetleri anlatarak, "Yaparsa AK Parti yapar. Biz Türkiye'de doğu, batı, kuzey, güney ayrımı yapmadan teröre, teröristlere inat hem Doğu'da hem Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması noktasında ciddi anlamda gayret gösterdik. Sadece Hakkari Yüksekova Havaalanı'nda teröristler tarafından 99 kere orada şantiyemiz yakıldı ama buna inat 100. seferde yaptık, bitirdik ama ilk uçaktan inen de Selahattin Demirtaş oldu. Maalesef bazı zihniyetler böyle." diye konuştu.

- "Sizlerle yol yürümeye devam edeceğiz"

Her şeyi millete hizmet için yaptıklarını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti: