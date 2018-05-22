Ali Öztunç: CHP'de kimse tasfiye edilmez

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP'nin milletvekili listelerini hazırlayan ekipte yer alan Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in 'Abdullah Gül'e karşı çıktığım için tasfiye edildim' yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak, "Açıklamayı bilmiyorum, içeride böyle bir şey konuşmadı, yok öyle bir dünya. Yani, CHP'de kimse tasfiye edilmez" dedi.

CHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı, parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile Kahramanmaraş milletvekili adaylarını basına tanıttı. İl Başkanı Esat Şengül'ün ev sahipliği yaptığı toplantıya milletvekili adayları Ali Öztunç, Selim Sümen, Mehmet Çarman, Faik Kılınç, Onur Gürbüz, Ayşegül Yaycıoğlu ile Azize Çuhadar katılırken, diğer aday Uğur Şevran kent dışında olduğu için katılamadı.

CHP Parti Meclisi üyesi ve aynı zamanda Kahramanmaraş'tan 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ın en kaliteli, en genç ve dinamik aday listesinin CHP'nin listesi olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın 8 olan milletvekili sayısının 7'sinin Ak Parti'de olduğunu hatırlatan Öztunç, "O sayılara erişmeleri mümkün değil. 4'te kalırlarsa büyük bir başarıdır. 3 de olabilirler, öyle görünüyor tablo" diye konuştu.