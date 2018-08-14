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Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

İYİ Partili Ali Türkşen, Bahçeli’nin elini öpen İYİ Parti milletvekilinin MHP’ye geçişiyle ilgili şaşkınlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya koydu.

Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!

24 Haziran seçimleri sonrası Meclisin ilk Genel Kurulu’nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen ve partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’in sert eleştirisine hedef olan İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin daveti üzerine MHP’ye geçti.

İYİ Partili emekli SAT komandosu Ali Türkşen “milletvekili transferine” sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.

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Türkşen, “Siyasete gireli resmen 10 ay oldu. Bu sürede ikisi olağanüstü üç kurultay, bir çalıştay, 10’dan fazla Genel İdare Kurulu toplantısı, onlarca gezi, bir de genel seçime katıldım. Ve hala bazı olayları kabullenmek konusunda çok zorlanıyorum gerçekten. Bkz. son MV transferi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Devlet Bahçeli MHP ali türkşen HAYATİ ARKAZ

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Adam gerçek yerine gitmiş soy adında yazıldığı gibi türksen gerçek yerine sende git..
Partin CHP den 15 tane millet vekili emanet alırken niye şaşırmadın
CHP nin transferi konusundada keşke bi kaç kelime etseydin zamanında , daha samimim olurdu.
SAT KOMANDOSUNA YAKIŞMAYAN MEZİYETLER. DİK DURMASINI BİLMİYORSAN HİÇ SİYASETE BULAŞMA KARDEŞİM.
siyasette büyük konuşmamalı senin ne olacağına belli değil
tam fetöcü bunlar iyi partinin alayı böyle....
Hayati Arkaz gibi milletvekillerinden zaten iyi partiye değil hiç bir partiye yarar gelmez.Siyasi dönekler zaman içinde yok olup gitmeye mahkumdurlar..
Türkyedeki siyaset anlayışı malesef bu . Vatandaşın oyunu al karşı tarafa geç utanmak sıkılmak yok.
Bunun adı omurgasızlık ama siyaset denen kavram maalesef böyle bişey üzücü...
El öpmek ve el pençe hazır ol da durmak için milletvekili olmuş birine, ne denir ki?O kişi zaten halkın vekili değil ve olamaz.Amma yazık aldığı maaş ve oturduğu vekil koltuğu haram olacaktır,Tabiki olan gene gariban ve onu vekil yapan seçmene olacaktır.
Vekil dudklarını bahçelinin elinemi yoksa başka yerinemi götürmeye çalışıyor anlamadım. Vekil, nereyi öpmeye çalışıyorsun. El öpmek içn belin gereğinden fazla bükülmüşte.
YOK ONDA BİRŞEY...KÜRKÇÜ DÜKKANINA GERİ DÖNMÜŞ..HEPSİNİN YAPACAĞI O ZATEN...UZUN SÜRMEZ...
buna yuvaya dönüş derler. 2 seçim sonra iyi parti tarihte kalacaktır. taklitler asılların değerini artırır
bu tür adi yaratıkların siyasette olmaması lazım biz kişiyi değil malesef partiyi seçebiliyoruz ben bu adinin benim oyumla vekil olup bana kazık atmasını kabullenemem bence 100 bin imza ile vekillikte düşmesi lazım bu tür transfer yapanların
ha sen siyaseti kumda oyun oynamak mı sanıyordun bu görünen... daha neler göreceksin neler..sana hayırlı işler yada paşa paşa mecrana çekileceksin..zaten Türk siyasetinin en büyük çıkmazı piyasada yetişmiş deneyimli kişiler yerine liderin belirlediği evet efendim sepet efendim insanlar..
Daha yenisin çok şey göreceksin siyasette. :)
Ülkücüler de pek onur aramayacaksın çok iyi 10 kişi olup 1 kişiye dalarlar anca o. Çıkar nerde para nerde bunlar orsa. %95i böyle. 2yıl önce abdyi protesto etsen vatan haini diye üzerinize saldırıp linç ederlerdi şimdi dolar yakıyorlar ama herşeyleri gibi yaktıkları dolarda sahte.
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