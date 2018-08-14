Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!

24 Haziran seçimleri sonrası Meclisin ilk Genel Kurulu’nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen ve partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’in sert eleştirisine hedef olan İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin daveti üzerine MHP’ye geçti.
İYİ Partili emekli SAT komandosu Ali Türkşen “milletvekili transferine” sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.
Türkşen, “Siyasete gireli resmen 10 ay oldu. Bu sürede ikisi olağanüstü üç kurultay, bir çalıştay, 10’dan fazla Genel İdare Kurulu toplantısı, onlarca gezi, bir de genel seçime katıldım. Ve hala bazı olayları kabullenmek konusunda çok zorlanıyorum gerçekten. Bkz. son MV transferi” dedi.
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