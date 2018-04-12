Aliyev cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların 86’nı aldı

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi, İlham Aliyev’in Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların 86’nı aldığını bildirdi. Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (MSK) Başkanı Mezahir Penahov, yaptığı ikinci açıklamada mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 86’nı aldığını açıkladı. Pehanov, oyların yüzde 92’den fazlasının sayıldığını vurgulayarak son çıkan sonuçları açıkladı. Sonuçlara göre, Yeni Azerbaycan Partisi’nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüzde 86, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev 3.04, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade 1.39, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev 1, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev 0.75, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev 1.51, bağımsız aday Zahid Oruç 3.11 ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov ise oyların yüzde 3.02’sini aldı. MSK, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5 milyon 314 bin 365 kayıtlı seçmenin, 3 milyon 959 bin 553’nün oy kullandığını ve seçime katılım oranının yüzde 74,51 olduğunu açıkladı.

“Cumhurbaşkanı Aliyev halka hitap etti”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Azerbaycan genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası halka hitap ederek, “Halkıma bana gösterilen itimattan dolayı teşekkür ediyorum. Ben her zaman Azerbaycan halkının desteğini hissediyorum. Bu destek bana güç veriyor. Bu destek bizim gelişimimiz için önemli” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Aliyev’e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini kutladı. Erdoğan, Azerbaycan’daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğuna değindiği görüşmede, Aliyev’e Cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebriklerini iletti. Sonucun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Azerbaycan’ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını belirtti.