Aliyev ve Mirziyoyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye gör,e Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ardından da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü. Her iki liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü vesilesiyle tebriklerini ilettikleri, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diledikleri kaydedildi.