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Aliyev yemin etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 13:59 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yemin ederek görevine başladı.Azerbaycan’da 11 Nisan’da yapılan seçimlerde dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev yemin etti.

Azerbaycan’da dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yemin ederek görevine başladı.
Azerbaycan’da 11 Nisan’da yapılan seçimlerde dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev yemin etti. Oyların yüzde 86.2’sini alarak cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, Milli Mecliste yemin ederek görevine başladı. Yemin törenine üst düzey yetkililer, milletvekilleri ve Aliyev’in ailesi katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, kürsüde Merkezi Seçim Komitesi tarafından açıklanan seçim sonuçlarının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandığını ve İlham Aliyev’in bugünden itibaren resmen cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.
Kürsüye davet edilen Aliyev, anayasa üzerine el basarak "Cumhurbaşkanlığım süresince anayasaya bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma onurla hizmet edeceğime yemin ederim’’ dedi. Milli marşın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim’e el basan Aliyev, "Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yüce tutacağım" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeminin ardından bayrağı öptü.

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