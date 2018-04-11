Azerbaycan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre İlham Aliyev yüzde 86,9 oyla yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (MSK) Başkanı Mezahir Penahov cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarını açıkladı. MSK Başkanı Penahov, sandıkların yüzde 65’ten fazlasının açıldığını vurguladı. İlk sonuçlara göre Yeni Azerbaycan Partisi’nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüzde 86.9, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisi’nin adayı Kudret Hasanguliyev 3.4, Sosyal-Demokrat Parti’nin adayı Araz Alizade 1.4, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisi’nin adayı Ferec Quliyev 1.18, Azerbaycan Halk Cephesi’ndeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev 0.74, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev 1.51, bağımsız aday Zahid Oruç 3.07 ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov ise oyların yüzde 2.97’sini aldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkına teşekkür ederek, halkın istikrar, güvenlik ve kalkınmaya oy verdiğini söyledi.