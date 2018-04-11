Azerbaycan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre İlham Aliyev yüzde 86,9 oyla yeniden cumhurbaşkanı oldu.
Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (MSK) Başkanı Mezahir Penahov cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarını açıkladı. MSK Başkanı Penahov, sandıkların yüzde 65’ten fazlasının açıldığını vurguladı. İlk sonuçlara göre Yeni Azerbaycan Partisi’nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüzde 86.9, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisi’nin adayı Kudret Hasanguliyev 3.4, Sosyal-Demokrat Parti’nin adayı Araz Alizade 1.4, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisi’nin adayı Ferec Quliyev 1.18, Azerbaycan Halk Cephesi’ndeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev 0.74, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev 1.51, bağımsız aday Zahid Oruç 3.07 ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov ise oyların yüzde 2.97’sini aldı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkına teşekkür ederek, halkın istikrar, güvenlik ve kalkınmaya oy verdiğini söyledi.
BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı
Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum