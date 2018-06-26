ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim." dedi.

Turan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca Polis Denizevi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin büyük bir başarıyla tamamlandığını belirtti. Bu başarıyı attırarak devam ettireceklerini ifade eden Turan, bunun için çalışmalara başlayacaklarını anlattı.

Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarını değerlendirerek şöyle konuştu:

"Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim. Seçim kampanyasında demiştik ki 'Muharrem İnce azıcık da oy arttırırsa vazgeçmez liderlikten.' demiştik ve yine demiştik ki Kılıçdaroğlu'na 'Kendisi vazgeçmez.' demiştik. 'İzleyin tiyatroyu.' demiştik. İlk sahneyi bugün izledik ama daha tiyatro yeni başlıyor. Ne Muharrem vazgeçer ne Kılıçdaroğlu vazgeçer. Erdem herkeste bulunmaz. Başarısız olanın istifası da bir erdemdir. Kılıçdaroğlu'ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz. O çünkü erdemli insanların tavrıdır. O yüzden istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu, yazın bir tarafa zaman içerisinde partisi, muhalefeti zorla istifa ettirecek. O da bizim siyasi tarihimize operasyonla gelen, her seçimde başarılı olmasına rağmen tebrik etmesi gereken muhalefet ekibini, liderini tebrik etmesi yerine aşağılayan ama yenildikçe yenilen, yenildikçe yenilen olmasına rağmen, hiçbir zaman utanmayan, istifaya da zorlanan bir adam olarak hatırlanacak. Keşke bu olmasaydı."