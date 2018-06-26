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"Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 23:52 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim." dedi.

Turan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca Polis Denizevi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin büyük bir başarıyla tamamlandığını belirtti. Bu başarıyı attırarak devam ettireceklerini ifade eden Turan, bunun için çalışmalara başlayacaklarını anlattı.

Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarını değerlendirerek şöyle konuştu:

"Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim. Seçim kampanyasında demiştik ki 'Muharrem İnce azıcık da oy arttırırsa vazgeçmez liderlikten.' demiştik ve yine demiştik ki Kılıçdaroğlu'na 'Kendisi vazgeçmez.' demiştik. 'İzleyin tiyatroyu.' demiştik. İlk sahneyi bugün izledik ama daha tiyatro yeni başlıyor. Ne Muharrem vazgeçer ne Kılıçdaroğlu vazgeçer. Erdem herkeste bulunmaz. Başarısız olanın istifası da bir erdemdir. Kılıçdaroğlu'ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz. O çünkü erdemli insanların tavrıdır. O yüzden istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu, yazın bir tarafa zaman içerisinde partisi, muhalefeti zorla istifa ettirecek. O da bizim siyasi tarihimize operasyonla gelen, her seçimde başarılı olmasına rağmen tebrik etmesi gereken muhalefet ekibini, liderini tebrik etmesi yerine aşağılayan ama yenildikçe yenilen, yenildikçe yenilen olmasına rağmen, hiçbir zaman utanmayan, istifaya da zorlanan bir adam olarak hatırlanacak. Keşke bu olmasaydı."

- "Operasyonla gelen operasyonla gider"

"Operasyonla özel görev için bir adam gelirse, o adam ancak operasyonla gönderilir." diyen Turan, şunları söyledi:

"Adam demokrasiyle gelmedi ki demokrasiyle gitsin, erdemle gelmedi ki erdemle gitsin. Deniz Baykal'a operasyon yapıldı, bu geldi. Geldi, usulünü bekleyecek muhtemelen, öyle gözüküyor. Yoksa akıl işi mi, bugün çıkıp da 'Tek kaybeden AK Parti'dir' desin? İnsanın normal zekasıyla, aklıyla meseleye baktığında, Türkiye'de 16 yıllık iktidarına rağmen oyunu arttıran Erdoğan'ı, büyüyen AK Parti'yi görmesi lazım. Dile kolay ya, 16 yıl. 16 yıl muhtar olsan, dernek başkanı olsan yorulursun, bıkarsın, değişiklik istenir ama liderimizle beraber toplumu okuyan bir ekibiz, partiyiz. Toplumu okuya okuya, eksiklerimizi göre göre hamdolsun, hata yapmadan yola devam ediyoruz."

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı birçok liderin telefonla arayarak tebrik ettiğini aktardı. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı tebrik etmediğine işaret eden Turan, "Dünya tabloyu okudu. Şimdi artık çalışma vakti. Üretme vakti." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, ilçe başkanları ve belediye başkanları katıldı.

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Bülent Turan Çanakkale

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