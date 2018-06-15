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"Allah birliğimizi muhafaza etsin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 08:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Allah dirliğimizi, birliğimizi, düzenimizi muhafaza etsin. Birliğimize, beraberliğimize halel getirmesin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Allah dirliğimizi, birliğimizi, düzenimizi muhafaza etsin. Birliğimize, beraberliğimize halel getirmesin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile merkez Onikişubat ilçesindeki Abdulhamithan Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra cemaatle bayramlaştı.

Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Tüm İslam aleminin ve Kahramanmaraş halkının Ramazan Bayramı'nın herkes için hayırlara vesile olmasını temenni eden Ünal, "Bayramımız bayram olsun, Allah dirliğimizi, birliğimizi, düzenimizi muhafaza etsin. Birliğimize, beraberliğimize halel getirmesin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kahramanmaraş Ramazan Bayramı

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