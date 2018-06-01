"Şimdi yine bir seçim arifesindeyiz, emin olun bu seçimler diğer seçimler gibi değil. Zamanında yapılan gerek belediye gerekse milletvekili seçimlerinde insanlar tercihlerini çok rahat yapabilirler, kim öne çıkarsa o da hizmet eder. Şu geldiğimiz noktada çok daha dikkatli olmamız icap ediyor. O yüzden bizler de her gittiğimiz yerde, dilimiz döndükçe ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntıları, başımızdaki belaları anlatmakta kendimizi görevli hissediyoruz. Aslında seçimlere 1,5 sene vardı, gidilmeyebilirdi fakat bizim dışımızdaki herkes seçim çağrısı yapınca seçime gidildi. Seçim sözü adeta tüpünden çıkmış diş macunu gibi tekrar girmiyor ve herkes o seçim gününe kilitleniyor. Her şey seçime endeksli hale geliyor."

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Günübirlik dalgalanmalara, dövizin biraz indiğine, çıktığına bakmayın, spekülatif işler bunlar. Düşer, yerine oturur, rahatlar. Hele hele seçimden sonra Allah'ın izniyle çok pratik çalışacak bir hükümet sistemi geliyor. Çok hızlı çalışan, bürokrasi engellerini aşmış bir ortamla karşı karşıya kalacağız." dedi.

- "Dünyada 10 büyük yatırımın 6'sı Türkiye'de"

Türkiye'nin son birkaç yıl içerisinde dışarıdan ve içeriden gelen sayısız belaları atlatmayı başardığını vurgulayan Özhaseki, son süreçte de ülkenin ekonomik anlamda köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Özhaseki, ekonominin her yıl rekorlar kırarak büyümeye devam ettiğini belirterek, "2002'de Türk ekonomisinin toplam değeri 236 milyar dolardı. Bugün geldiğimiz noktada 857 milyar dolara çıktık. Dünyanın 17'nci büyük ekonomisiyiz. Geçtiğimiz son çeyrekte yüzde 7,4 büyüme sağladık, yine açıklanacak bu çeyrekte de yüzde 7,5 civarında büyümemiz bekleniyor. Büyüme hızında da 6'ya yaklaştık." diye konuştu.

Büyük yatırımların da son hızla devam ettiğini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Şu an dünyada 10 tane büyük yatırım var, bunların 6'sı Türkiye'ye ait. İhracatta da artışımız var. 36 milyar dolardan ihracatımız 157 milyar dolara çıktı. Dünyanın her tarafına mal satabilir hale geldik. Günübirlik dalgalanmalara, dövizin biraz indiğine, çıktığına bakmayın, spekülatif işler bunlar. Düşer, yerine oturur, rahatlar. Hele hele seçimden sonra Allah'ın izniyle çok pratik çalışacak bir hükümet sistemi geliyor. Çok hızlı çalışan, bürokrasi engellerini aşmış bir ortamla karşı karşıya kalacağız. İşlerimiz daha da iyiye gidecek, büyüdükçe bu iyilikten hepimiz istifade edeceğiz."