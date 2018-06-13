Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Almanya nezdinde temasa geçtik ve Almanya arama kararı çıkarttı Adil Öksüz ile ilgili, bu tür duyumlar ve bilgiler geldikten sonra. Ama henüz daha resmi olarak bulunmuş değil." dedi.
Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Adil Öksüz'ün Berlin'de olduğuna yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Ara ara Adil Öksüz veya diğer FETÖ üyeleriyle ilgili bu tür bilgiler, ihbarlar geliyor. Daha önce de Almanya'dan buna benzer ihbarlar geldiği için bizim istihbaratımız da yakından takip ediyor.
Biz Almanya nezdinde temasa geçtik ve Almanya arama kararı çıkarttı Adil Öksüz ile ilgili, bu tür duyumlar ve bilgiler geldikten sonra. Ama henüz daha resmi olarak bulunmuş değil. Bu tür bilgiler bazen basına ya da ajanslara geliyor. Bazen doğrudan bize geliyor."
Konunun peşinde olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bazen bilgiler eski bilgiler olabiliyor ama biz tüm FETÖ'cülerin peşindeyiz, Almanya'da, Amerika'da, Afrika'da olsun. Birçoğunu biliyorsunuz, tuttuk getirdik, adalete teslim ettik. Bunlar hesap verecekler. Her türlü ihbarı bilgiyi de ciddiye alarak değerlediriyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda Almanya ile temaslarımızı hızlandıracağız."
(Sürecek)
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