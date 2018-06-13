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Almanya arama kararı çıkarttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2) - "(Adil Öksüz) Beklentimiz iade etmeleridir. Yunanistan'daki darbecilere dönmesin bu iş. Amerika'da da temaslarımızı yoğunlaştırdık" - "Artık bu işi hızlandırmamız gerekiyor çünkü YPG'ye verilen destekle birlikte bugüne kadar FETÖ konusunda adım atılmaması ilişkilerimizi olumsuz etkiledi. Tekrar ilişkilerimizi rayına koyacaksak bu tür engelleri, mayınları ortadan kaldırmamız gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Adil Öksüz) Beklentimiz iade etmeleridir. Yunanistan'daki darbecilere dönmesin bu iş. Amerika'da da temaslarımızı yoğunlaştırdık." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Adil Öksüz'e yönelik iddiaların gerçek olması durumunda Almanya'nın tutumunun ne olacağına ilişkin soruya, "Almanya şu anda yakalama kararı çıkarttı yani arama kararı çıkarttı daha doğrusu. Bulduktan sonra yapacağı şey anlaşmalar çerçevesinde ve hukuk çerçevesinde bize teslim etmesidir." karşılığını verdi.

Böyle bir yakalama durumu olduğunda o süreci hızlandırmak için detayları görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Beklentimiz iade etmeleridir. Yunanistan'daki darbecilere dönmesin bu iş. Amerika'da da temaslarımızı yoğunlaştırdık. Hem Amerika içinde FETÖ ile ilgili FBI'nın bir soruşturması var. Gördüğümüz kadarıyla detayları şu anda bilmemiz mümkün değil. Kapsamlı ve ciddi bir soruşturma. Çalışma grubumuzla beraber Türkiye ve Amerika heyetleri bizim iade talebimiz gönderdiğimiz delillerle ortak çalışacaklar." dedi.

Artık bu işi hızlandırmak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Çünkü YPG'ye verilen destekle birlikte bugüne kadar FETÖ konusunda adım atılmaması ilişkilerimizi olumsuz etkiledi. Tekrar ilişkilerimizi rayına koyacaksak bu tür engelleri, mayınları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu konuda ABD'nin adım atması gerekiyor. Afrika'da, Asya'da olsun orada da onların kuruluşlarının kapatılması gerekse oradaki FETÖ'cülerin ülkemize iade edilmesiyle ilgili çalışlamalarımızı tüm kurumlarımızla beraber sürdürüyoruz.​"

(Bitti)

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Adil Öksüz Bakan Çavuşoğlu

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