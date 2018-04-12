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Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya, Suriye’ye yönelik olası bir müdahalede yer almayacak" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

IHAAW144808-SIY/12-04-2018 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya, Suriye’ye yönelik olası bir müdahalede yer almayacak" dedi. 12.04.2018 14:48:08 TSI NNNN

IHAAW144808-SIY/12-04-2018

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya, Suriye’ye yönelik olası bir müdahalede yer almayacak" dedi.

12.04.2018 14:48:08 TSI
NNNN

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