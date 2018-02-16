Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den Deniz Yücel açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasına ilişkin Türkiye ile herhangi bir antlaşmanın yapılmadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye’de tutuklu bulunan Deniz Yücel’in serbest bırakılmasıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Gabriel, gazeteci Yücel’in serbest bırakılması ile ilgili herhangi bir anlaşmanın yapılmadığını, mahkeme kararından sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi.

Deniz Yücel’in serbest bırakılması karşılığında herhangi bir sözün verilmediğini söyleyen Gabriel, Leopar Panzerlerin bakımı ve geliştirilmesinin bu olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Gabriel, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı toplantıda bir gazetecinin “Deniz Yücel Almanya’ya gelebilecek mi ?” sorusuna, "Sanırım evet yurt dışı çıkış yasağı bulunmuyor" dedi.

Özellikle bu tarihte serbest bırakılmasına ilişkin yöneltilen soru üzerine Gabriel “Fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye komşumuz ve taşınmayacak. Diplomasiye inananlara teşekkür etmeme izin verin. Türkiye tarafı hukuka müdahale edemeyeceklerini defalarca belirtti, fakat işlemleri hızlandıracaklarını söyledi" diye konuştu.

Deniz Yücel’in serbest bırakılmasında emeği geçen herkese teşekkürler ettiğini söyleyen Gabriel özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na verdiği uğraşlar için teşekkür etti. Almanya eski başbakanlarından Gerard Schröder’in de kurulan diyaloglarda emeği olduğunu ve teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise basına yaptığı açıklamada Deniz Yücel’in ailesi ve kendisi adına sevindiğini, 1 yıllık ayrılığa katlanmanın zor olduğunu söyledi.