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Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den Kosovalılara önemli mesajlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 09:39 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kosova’nın, Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi ve Karadağ ile Sınır Anlaşması gibi son derece hassas ancak tatsız meseleler karşısında hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.Kosova ile Karadağ arasında sınır çizgisinin belirlenmesini öngören Sınır Anlaşması’nın Kosova Meclisi’nden geçmesi zorunluluğuna da işaret eden Almanya diplomasi Şefi Gabriel, “Sınır Anlaşması, Avrupa Birliği (AB) tarafından vize muafiyeti için şartlardan en önemlisidir" dedi.Gabriel, Kosova’nın başkenti Priştine’deki resmi temasları çerçevesinde Başbakan Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kosova’nın, Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi ve Karadağ ile Sınır Anlaşması gibi son derece hassas ancak tatsız meseleler karşısında hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
Kosova ile Karadağ arasında sınır çizgisinin belirlenmesini öngören Sınır Anlaşması’nın Kosova Meclisi’nden geçmesi zorunluluğuna da işaret eden Almanya diplomasi Şefi Gabriel, “Sınır Anlaşması, Avrupa Birliği (AB) tarafından vize muafiyeti için şartlardan en önemlisidir" dedi.
Gabriel, Kosova’nın başkenti Priştine’deki resmi temasları çerçevesinde Başbakan Ramush Haradinaj ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi konularıyla bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Alman Bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Karadağ ile Sınır Anlaşması ile ilgili sorunun çözümlenmesinde istekli davranılmasının mutluluk verici olduğunu kaydederek, Kosovalılara vize muafiyeti verilmesi için AB’nin koyduğu bu şartın yerine getirilmesinin olumlu sonucu olacağını söyledi.
Bakan Gabriel, bölgedeki gelişmelere de değinerek, komşuluk ilişkileri düzelmeden AB’ye üyeliğin mümkün olamayacağını belirtti. Ayrıca Gabriel Batı Balkan ülkelerinin AB’ye üyeliğinin gündeme alındığını ve bu yönde bazı ülkelere somut tarih de verildiğini hatırlattı. Basın toplantısında Alman Bakan Gabriel, Almanya’nın gelecekte de Kosova’nın sadece siyasi değil, ekonomik ortağı da kalmasını arzuladığını kaydederek, “Kosova’nın ekonomik ve siyasi istikrara ulaşacağına inanıyorum. Çünkü Kosova halkı bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kosova vatandaşlarının, bağımsızlığının 10’uncu yıldönümü de kutladı. Bakan Gabriel, Kosova’yı son olarak geçen yılın Nisan ayında ziyaret etmişti.

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