Almanya dört Rus diplomatı sınır dışı edecek

Rusya ile İngiltere arasında, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından başlayan kriz Almanya’ya sıçradı. Almaya, dört Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya’nın dört Rus diplomatı sınır dışı edeceği ifade edildi. İngiltere ve bazı AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ardından Rusya’ya karşı devam eden diplomatik sinir harbinde Almanya’dan sınır dışı edilecek Rus diplomatların isimleri hakkında bilgi verilmedi. Sınır dışı kararının Avrupa Birliği ülkelerinin ortak kararı olduğu belirtildi. Haberde 20 AB ülkesinin de Rus diplomatları sınır dışı edeceği bilgisine yer verildi