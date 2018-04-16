Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın Suriye’ye gerçekleştirilecek olan askeri harekata katılımı yönünde bir talep olmadığını belirtti.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Berlin’in Suriye’ye yönelik saldırı ile ilgili ilgili tutumunun, Suriye rejimi tarafından gerçekleşen başka bir kimyasal silah kullanımından dolayı öfkelenenleri desteklediği yönünde olduğunu belirtti. Seibert, "Almanya’nın askeri harekata katılımı yönünde bir talep yoktu" şeklinde açıklama yaptı.