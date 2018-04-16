HABER

Almanya Hükümeti: "Almanya’nın askeri harekata katılımı yönünde bir talep yoktu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın Suriye’ye gerçekleştirilecek olan askeri harekata katılımı yönünde bir talep olmadığını belirtti.Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Berlin’in Suriye’ye yönelik saldırı ile ilgili ilgili tutumunun, Suriye rejimi tarafından gerçekleşen başka bir kimyasal silah kullanımından dolayı öfkelenenleri desteklediği yönünde olduğunu belirtti.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın Suriye’ye gerçekleştirilecek olan askeri harekata katılımı yönünde bir talep olmadığını belirtti.
Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Berlin’in Suriye’ye yönelik saldırı ile ilgili ilgili tutumunun, Suriye rejimi tarafından gerçekleşen başka bir kimyasal silah kullanımından dolayı öfkelenenleri desteklediği yönünde olduğunu belirtti. Seibert, "Almanya’nın askeri harekata katılımı yönünde bir talep yoktu" şeklinde açıklama yaptı.

Müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheliMüthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...
Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.