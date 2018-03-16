Almanya’da iki gün önce kurulan federal hükümetin İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı ilk açıklamada, "İslam Almanya’ya ait değildir" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bakan olmasının ardından Bild gazetesine verdiği mülakatta, "İslam Almanya’ya aittir" tanımlamasının yanlış olduğunu söyleyerek, "İslam Almanya’ya ait değildir. Almanya Hıristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur. Pazar tatili, Paskalya, Hamsin ve Noel gibi dini yortu ve ritüeller bu kültürün parçalarıdır. Bizimle birlikle yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya’ya aittir. Fakat kendi gelenek ve adetlerimizden vazgeçerek başkalarını dikkate almak yanlış olur" dedi.

Almanya’daki İslam konferanslarını yeniden başlatmak istediklerini belirten Seehofer, "İslam cemaatleriyle oturup diyalog imkânı aramalı ve gerektiğinde diyaloğu genişletmeliyiz. Müslümanlar yanı başımızda ya da bize karşı değil, bizimle birlikte yaşamalılar. Bunu başarabilmek için karşılıklı anlayış ve saygıya ihtiyacımız var. Bunu da ancak konuşarak halledebiliriz” dedi.

"İslam Almanya’ya aittir" diyen Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wullf, bu açıklamasının ardından gelen yoğun tepkiler ve hakkında yapılan asılsız haberlerle görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.