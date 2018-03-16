HABER

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer’den ilk açıklama: "İslam Almanya’ya ait değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

Almanya’da iki gün önce kurulan federal hükümetin İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı ilk açıklamada, "İslam Almanya’ya ait değildir" dedi.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bakan olmasının ardından Bild gazetesine verdiği mülakatta, "İslam Almanya’ya aittir" tanımlamasının yanlış olduğunu söyleyerek, "İslam Almanya’ya ait değildir.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer’den ilk açıklama: "İslam Almanya’ya ait değildir"

Almanya’da iki gün önce kurulan federal hükümetin İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı ilk açıklamada, "İslam Almanya’ya ait değildir" dedi.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bakan olmasının ardından Bild gazetesine verdiği mülakatta, "İslam Almanya’ya aittir" tanımlamasının yanlış olduğunu söyleyerek, "İslam Almanya’ya ait değildir. Almanya Hıristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur. Pazar tatili, Paskalya, Hamsin ve Noel gibi dini yortu ve ritüeller bu kültürün parçalarıdır. Bizimle birlikle yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya’ya aittir. Fakat kendi gelenek ve adetlerimizden vazgeçerek başkalarını dikkate almak yanlış olur" dedi.
Almanya’daki İslam konferanslarını yeniden başlatmak istediklerini belirten Seehofer, "İslam cemaatleriyle oturup diyalog imkânı aramalı ve gerektiğinde diyaloğu genişletmeliyiz. Müslümanlar yanı başımızda ya da bize karşı değil, bizimle birlikte yaşamalılar. Bunu başarabilmek için karşılıklı anlayış ve saygıya ihtiyacımız var. Bunu da ancak konuşarak halledebiliriz” dedi.
"İslam Almanya’ya aittir" diyen Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wullf, bu açıklamasının ardından gelen yoğun tepkiler ve hakkında yapılan asılsız haberlerle görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla

Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.