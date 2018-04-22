Almanya Savunma Bakanı von der Leyen’den Suriye açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, yeniden yapılanması için ülkesinin Suriye’ye mali yardım yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya’nın Suriye’ye yardım yapmaya hazır olduğunu ve öncelikle ülkedeki insanları açlıktan kurtarmak ve tıbbi yardım yapmak gerektiğini vurguladı. Von der Leyen, Brüksel’de Suriye ile bölgenin geleceğinin masaya yatırılacağı konferans öncesinde yaptığı açıklamada, “Birçok ülkenin Suriye’ye yardım yapabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın milyarlarca euro yardım yapmaya hazır olduğunu belirten von der Leyen, “Öncelikle ülkedeki insanları açlıktan kurtarmak ve tıbbi yardım yapmak gerekiyor. Ardından elektrik ve içme suyu ihtiyacı karşılanmalı, yıkılmış binaların restorasyonu yapılmalı” şeklinde konuştu.

Bakan von der Leyen, Doğu Ukrayna için Rusya’nın Minsk’ten gelen taahhütlerini yerine getirmesi konusunda ısrar edilmesi gerektiğini de belirtti. Von der Leyen, Rusya ile daha iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerini, ancak gerçekleri de gördüklerini ifade ederek, Rusya’nın Doğu Ukrayna’yı ilhak ettiğini, Esad’a yardım ettiğini ve Batıya karşı siber saldırılarda bulunduğunu söyledi. Savunma Bakanı von der Leyen, Avrupa Birliği’nde ortak bir Avrupa dış politikası ve çoğunluk kararları çağrısında da bulundu.